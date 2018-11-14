Дизайн нового Range Rover Evoque раскрыли при помощи проволоки

По предварительной информации, новый Range Rover Evoque построен на платформе D8. Точнее, ее модернизированной версии с многорычажной задней подвеской, расширенной колеей и увеличенной колесной базой. По данным Autocar, в дизайне модели не ожидается революционных изменений: внешность кроссовера приведут в соответствии с последними моделями марки.
Гамма двигателей нового Evoque будет состоять из бензиновых и дизельных «турбочетверок» семейства Ingenium, а также умеренной гибридной силовой установки с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором и стартер-генератором, питающимся от 48-вольтовой бортовой сети. Коробка — девятидиапазонный «автомат» производства ZF.
С момента начала производства в 2011 году Evoque разошелся по миру в количестве 750 тысяч экземпляров. Кроме того, кроссовер получил более 225 международных наград и премий.
Range Rover Evoque текущего поколения доступен в России по цене от 2 673 000 рублей.