Представлен полицейский Ford Explorer нового поколения

Семейство полицейских перехватчиков Ford выдерживает удар сзади на скорости до 121 километра в час, хотя федеральные стандарты предусматривают испытания на скорости до 80 километров в час. Пассажирский отсек внедорожника усилен за счет использования сверхвысокопрочной бористой стали, структурного армирования и дополнительных зон деформации.

«Эксплорер» оборудован более эффективной системой охлаждения, перенастроенными тормозами и специальными стальными колесами, позволяющими ему выдерживать столкновение с 20-сантиметровым бордюром и переезжать через рельсы на скорости 48 километров в час. Кроме этого, внедорожник может проезжать броды глубиной до полуметра со скоростью 24 километра в час.