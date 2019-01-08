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11:10

Представлен полицейский Ford Explorer нового поколения

Внедорожник доступен с гибридной силовой установкой и системой охраны периметра

Компания Ford представила новый полицейский внедорожник, построенный на базе Explorer следующего поколения. Автомобиль преследования предложили с гибридной силовой установкой и системой охраны периметра с 270-градусным обзором.

Семейство полицейских перехватчиков Ford выдерживает удар сзади на скорости до 121 километра в час, хотя федеральные стандарты предусматривают испытания на скорости до 80 километров в час. Пассажирский отсек внедорожника усилен за счет использования сверхвысокопрочной бористой стали, структурного армирования и дополнительных зон деформации.

«Эксплорер» оборудован более эффективной системой охлаждения, перенастроенными тормозами и специальными стальными колесами, позволяющими ему выдерживать столкновение с 20-сантиметровым бордюром и переезжать через рельсы на скорости 48 километров в час. Кроме этого, внедорожник может проезжать броды глубиной до полуметра со скоростью 24 километра в час.

Гамма силовых установок полицейского Ford Explorer состоит из гибрида на базе двигателя 3.3 V6, его негибридной версии и турбомотора 3.0 V6 семейства EcoBoost. Все агрегаты сочетаются с 10-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Во время тестирования выяснилось, что гибридный внедорожник быстрее предыдущей модели с двигателем 3.7 V6 в разгоне до 60 и 100 миль в час на 1,1 и 4,7 секунды соответственно.

В оснащение перехватчика вошла система Police Perimeter Alert с обзором периметра и выявлением потенциальных угроз, которая блокирует двери и включает сирену в случае опасности, а также фирменный комплекс телеметрии Ford Telematics. В отделке салона машины используются материалы с повышенной износостойкостью.

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