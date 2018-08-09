Спидстер подстроят на базе купе 812 Superfast

Пульс

Ferrari показала первое изображение новой модели

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9 августа 2018

Компания Ferrari показала первое изображение нового суперкара, дебют которого состоится на специальном мероприятии в середине сентября. По слухам, спидстер с внутризаводским индексом F176 будет построен на базе модели 812 Superfast и получит официальное имя 812 Monza.

[Все, что нужно знать о самом мощном суперкаре Ferrari](https://motor.ru/lab/superfastfacts.htm)

Все, что нужно знать о самом мощном суперкаре Ferrari

Стилистически Ferrari 812 Monza будет повторять концепт-кар Ferrari Rossa, представленный в 2000 году. Дизайн машины разработан ателье Pininfarina и вдохновлен легендарной 250 Testa Rossa. Среди особенностей автомобиля: низкое лобовое стекло и рельефные дуги безопасности.

Данных о силовой установке нет. Обычный 812 Superfast оснащается 6,5-литровым атмосферным двигателем V12. Отдача агрегата составляет 800 лошадиных сил. Совмещенный с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями он способен разгонять суперкар до «сотни» за 2,9 секунды. Максимальная скорость двухдверки составляет 340 километров в час.

Ferrari J50

Ferrari J50

В 2016 году в честь 50-летия присутствия марки на японском рынке итальянский производитель представил открытый суперкар J50. Основой для машины, тираж которой составил 10 экземпляров, послужил 488 Spider. При этом в дизайне J50 можно найти отсылки к моделям Ferrari 1970 и 1980 годов.

Одиночество

Уникальные Ferrari, созданные в единственном экземпляре

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