Семейство Fiat Tipo обновилось и пополнилось Cross-версией

От дореформенной модели новинку можно внешне отличить по светодиодной оптике, новому дизайну радиаторной решётки, бамперов и дисков. В салоне пересмотрели комбинацию приборов, изменили цвет подсветки с красного на белый, установили беспроводную зарядку для смартфонов, а для пассажиров второго ряда – USB. Опционально стала доступна мультимедийная система UConnect 5 с 10,25-дюймовым экраном.
Новинка в линейке, приподнятый хэтчбек Tipo Cross, отличается увеличенным на 40 миллиметров дорожным просветом и накладками на пороги и арки из неокрашенного пластика.
Фото: Fiat
Но главным нововведением стал трёхцилиндровый двигатель GSE семейства FireFly объёмом 1,0 литра и мощностью 100 лошадиных сил, который вытеснил из гаммы сразу два 1,4-литровых агрегата на 95 и 120 сил. Также в Европе Tipo можно купить с одним из двух турбодизелей на выбор – 1,2-литровым (95 сил) либо 1,6-литровым, причём мощность последнего была увеличена со 120 до 130 лошадиных сил.
Европейские дилеры получат обновлённый Tipo уже в ближайшее время, цены стартуют от 13,9 тысячи евро (1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России Fiat Tipo не продаётся – единственная легковушка марки на российском рынке — это Fiat 500 стоимостью от 1,09 миллиона рублей.