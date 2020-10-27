13:16

Семейство Fiat Tipo обновилось и пополнилось Cross-версией

Tipo изменился внутри и снаружи, а также получил новый двигатель

Обновлённое семейство Fiat Tipo © Fiat
Лиза Будрина
Компания Fiat представила обновлённое семейство Tipo, которое включает седан, хэтчбек, универсал, а теперь ещё и вседорожную Cross-версию на базе пятидверки. Модель, которая пользуется популярностью в Европе и Турции, изменилась снаружи и внутри, а в гамму двигателей вошла новая «турботройка» 1.0.

От дореформенной модели новинку можно внешне отличить по светодиодной оптике, новому дизайну радиаторной решётки, бамперов и дисков. В салоне пересмотрели комбинацию приборов, изменили цвет подсветки с красного на белый, установили беспроводную зарядку для смартфонов, а для пассажиров второго ряда USB. Опционально стала доступна мультимедийная система UConnect 5 с 10,25-дюймовым экраном.

Новинка в линейке, приподнятый хэтчбек Tipo Cross, отличается увеличенным на 40 миллиметров дорожным просветом и накладками на пороги и арки из неокрашенного пластика.

Reload
1 / 9

Fiat Tipo Cross

Фото: Fiat

Но главным нововведением стал трёхцилиндровый двигатель GSE семейства FireFly объёмом 1,0 литра и мощностью 100 лошадиных сил, который вытеснил из гаммы сразу два 1,4-литровых агрегата на 95 и 120 сил. Также в Европе Tipo можно купить с одним из двух турбодизелей на выбор 1,2-литровым (95 сил) либо 1,6-литровым, причём мощность последнего была увеличена со 120 до 130 лошадиных сил.

Европейские дилеры получат обновлённый Tipo уже в ближайшее время, цены стартуют от 13,9 тысячи евро (1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу). В России Fiat Tipo не продаётся единственная легковушка марки на российском рынке — это Fiat 500 стоимостью от 1,09 миллиона рублей.

Источник: пресс-служба Fiat