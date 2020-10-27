Семейство Fiat Tipo обновилось и пополнилось Cross-версией

От дореформенной модели новинку можно внешне отличить по светодиодной оптике, новому дизайну радиаторной решётки, бамперов и дисков. В салоне пересмотрели комбинацию приборов, изменили цвет подсветки с красного на белый, установили беспроводную зарядку для смартфонов, а для пассажиров второго ряда – USB. Опционально стала доступна мультимедийная система UConnect 5 с 10,25-дюймовым экраном.

Новинка в линейке, приподнятый хэтчбек Tipo Cross, отличается увеличенным на 40 миллиметров дорожным просветом и накладками на пороги и арки из неокрашенного пластика.