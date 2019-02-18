Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения

Как и новый Focus модификация ST построена на модульной платформе C2 с облегченной и более жесткой конструкцией. Задняя подвеска — независимая многорычажная SLA (short long arm) с многокомпонентными крепежными втулками, меняющими жесткость от направления нагрузки. На Focus ST она дополнена адаптивными амортизаторами CCD (входят в стандартное оснащение хэтчбека с бензиновым турбомотором), каждые две миллисекунды подстраивающими уровень демпфирования в зависимости от характера движения.