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12:47

Ford представил «заряженный» Focus ST нового поколения

Новинка получила более жесткую подвеску и технологии от GT и F-150 Raptor

Компания Ford раскрыла информацию о «горячем» Focus ST нового поколения. Модель предложат в кузовах хэтчбек и универсал с бензиновым или дизельным двигателем. Продажи машины в Европе начнутся летом этого года.

Как и новый Focus модификация ST построена на модульной платформе C2 с облегченной и более жесткой конструкцией. Задняя подвеска — независимая многорычажная SLA (short long arm) с многокомпонентными крепежными втулками, меняющими жесткость от направления нагрузки. На Focus ST она дополнена адаптивными амортизаторами CCD (входят в стандартное оснащение хэтчбека с бензиновым турбомотором), каждые две миллисекунды подстраивающими уровень демпфирования в зависимости от характера движения.

Ford Focus ST с 2.3 EcoBoost получил систему «антилаг», разработанную для суперкара GT и пикапа F-150 Raptor. В режимах Sport и Track она дольше держит дроссель открытым, поддерживая скорость вращения крыльчатки турбокомпрессора.

От обычного «Фокуса » версия ST отличается более жесткими амортизаторами (+20 процентов спереди и 13 сзади) и заниженной на 10 миллиметров подвеской.

Под капотом нового Ford Focus ST может быть установлен 2,3-литровый бензиновый EcoBoost (280 сил и 420 Нм момента) или дизель EcoBlue объемом два литра (190 сил и 400 Нм момента). Бензиновый двигатель получил оптимизированный интеркулер, уникальную систему впуска и выпуск, уменьшающий обратное давление. Агрегат сочетается с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой автоматизированной коробкой передач с функцией Adaptive Shift Scheduling (подстраивает алгоритм переключений под стиль вождения). В пару к дизелю предложена только «механика».

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Хот-хэтч с бензиновым двигателем также комплектуется устанавливаемым в блоке трансмиссии электронным дифференциалом повышенного трения eLSD. Вариант с EcoBlue оснащается системой управления вектором тяги, которая в поворотах подтормаживает внутреннее переднее колеса.

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Электроусилитель руля на Focus ST работает на 15 процентов быстрее, чем на «гражданских» версиях модели, а селектор выбора режима движения имеет три базовых и один опциональный профиль: обычный, для скользкой дороги, спортивный и трековый. Последний доступен только для машин с пакетом Performance.

Performance Pack также включает функцию перегазовки для механической коробки передач, красные тормозные суппорты и лонч-контроль.

Видео: Ford Europe

В список оснащения модели входит цифровая 4,2-дюймовая приборная панель, мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем, адаптивные фары, динамический круиз-контроль, активный ассистент парковки и объезда препятствий, а также комбинированная отделка салона кожей и материкам Miko Dinamica. В списке опций — 18- или 19-дюймовые колеса и проекционный дисплей.

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