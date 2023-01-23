Стало известно, когда новый Ford Ranger доберется до США

Пока же в Северной Америке продается Ranger предыдущего поколения, а новый пикап появится там во второй половине года как модель 2024 года. Наряду с обычным Ford Ranger в США будет продаваться и «заряженный» Ranger Raptor. Европейская версия Ranger Raptor развивает 292 лошадиные силы, тогда на других рынках его мотор настроен на отдачу в 397 лошадиных сил. Какой мощности будет пикап в США, пока неизвестно.

Ford Ranger шестого поколения дебютировал в начале 2022 года, и в самой компании пикап описывали как «самый интеллектуальный Рейнджер в истории». Дизайн среднеразмерного пикапа привели в соответствие с современным фирменным стилем Ford, наделили его чертами «старшего» F-150 и нового Maverick, а также пообещали для модели около 600 различных аксессуаров. Главным же нововведением стало появление трехлитрового дизеля V6 объемом 3,0 литра.