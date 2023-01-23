Стало известно, когда новый Ford Ranger доберется до США

Стало известно, когда новый Ford Ranger доберется до СШАМодель Ranger нового поколения уже продается в ряде стран, а в США он появится только летом
Ford Ranger нового поколения дебютировал в Таиланде, затем добрался до Австралии и азиатских стран и был подтвержден для Европы, однако в США, на родине Ford, новинка до сих пор не представлена. Американцы ждут пикап в 2023 году: согласно уточненным данным, которые приводятся на форуме Ranger6G, Ranger встанет на конвейер завода в Мичигане 10 июля. На рынке США модель предложат с 2,3-литровым мотором Ecoboost в связке с десятиступенчатым автоматом, а альтернативной, вероятно, станет гибридная силовая установка.
Пока же в Северной Америке продается Ranger предыдущего поколения, а новый пикап появится там во второй половине года как модель 2024 года. Наряду с обычным Ford Ranger в США будет продаваться и «заряженный» Ranger Raptor. Европейская версия Ranger Raptor развивает 292 лошадиные силы, тогда на других рынках его мотор настроен на отдачу в 397 лошадиных сил. Какой мощности будет пикап в США, пока неизвестно.
Ford Ranger шестого поколения дебютировал в начале 2022 года, и в самой компании пикап описывали как «самый интеллектуальный Рейнджер в истории». Дизайн среднеразмерного пикапа привели в соответствие с современным фирменным стилем Ford, наделили его чертами «старшего» F-150 и нового Maverick, а также пообещали для модели около 600 различных аксессуаров. Главным же нововведением стало появление трехлитрового дизеля V6 объемом 3,0 литра.
За разработку нового Ranger отвечало австралийское подразделение Ford, при этом модель имеет статус глобальной – территория продаж охватывает 180 странах по всему миру. Производство налажено на мощностях заводов в Таиланде и Южной Африке.