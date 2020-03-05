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5 марта, 10:47

Появились первые фотографии нового Genesis G80

Седан породнился с кроссовером GV80

Лиза Будрина
Genesis, премиальный суббренд Hyundai, опубликовал первые официальные изображения модели G80 нового поколения. Седан изменился снаружи и внутри – дизайн выполнен в стиле недавнего кроссовера GV80, а интерьер и вовсе скопирован со старшей модели за исключением некоторых деталей.

В основу новинки легла та же архитектура, на которой базируется и GV80. Седан получил продольно расположенный двигатель и привод на заднюю ось, а полноприводная трансмиссия доступна в качестве опции. Скорее всего, седан получит бензиновые двигатели с турбонагнетателем объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно и турбодизель 3.0 (278 сил), которые также будут позаимствованы у кроссовера. Коробка передач восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Характерной чертой линейки Genesis стали светодиодные полосы, расположенные в два яруса, в фарах, задних фонарях и по бокам на крыльях. Со сменой поколения очертания G80 несколько изменились: теперь у седана более покатая линия крыши, а заднее стекло имеет больший угол наклона, что делает его похожим на лифтбэк.

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В салоне появился 14,5-дюймовый экран мультимедийной системы, на смену классическому рычагу переключения передач пришла шайба, а также с кроссовера GV80 перекочевал блок климатической системы. При этом у G80 другой руль и чуть по-иному оформленная центральная консоль.

Новинка поступит в продажу на домашнем рынке уже в марте, а позже доберется и до других рынков.

Genesis G80 предыдущего поколения стоит в России от 2 810 000 рублей. По собственной информации «Мотора», за прошлый год в стране продали 2276 новых автомобилей Genesis, 943 из которых это G80.

Источник: Genesis