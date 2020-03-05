Появились первые фотографии нового Genesis G80

В основу новинки легла та же архитектура, на которой базируется и GV80. Седан получил продольно расположенный двигатель и привод на заднюю ось, а полноприводная трансмиссия доступна в качестве опции. Скорее всего, седан получит бензиновые двигатели с турбонагнетателем объемом 2,5 и 3,5 литра мощностью 305 и 375 лошадиных сил соответственно и турбодизель 3.0 (278 сил), которые также будут позаимствованы у кроссовера. Коробка передач – восьмиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Характерной чертой линейки Genesis стали светодиодные полосы, расположенные в два яруса, в фарах, задних фонарях и по бокам на крыльях. Со сменой поколения очертания G80 несколько изменились: теперь у седана более покатая линия крыши, а заднее стекло имеет больший угол наклона, что делает его похожим на лифтбэк.