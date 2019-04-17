Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест

Последовав примеру Toyota Camry и RAV4, четвертый Highlander переехал на новую платформу Toyota New Global Architecture (TNGA-K) с бóльшим содержанием в конструкции высокопрочных сталей и увеличенной жесткостью на скручивание. Это позволило добиться лучшей управляемости и уменьшить радиус разворота. Внедорожник на 60 миллиметров длиннее предшественника, и вся прибавка ушла в пользу багажника: по американской методике SAE его объем варьируется от 456 до 2076 литров. Второй ряд сидений можно продольно сдвигать на дополнительные 30,5 миллиметра.
В гамму двигателей нового Toyota Highlander вошел бензиновый 3.5 V6 с комбинацией непосредственного и распределенного впрыска и системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Мощность — 299 лошадиных сил и 357 Нм крутящего момента. В пару к нему предложен восьмидиапазонный «автомат» Direct Shift. Также доступен вариант с гибридной силовой установкой: «атмосферник» 2.5, два электромотора и компактный блок батарей под задними сиденьями. Суммарная отдача — 243 силы. Расход в комбинированном режиме — 6,9 литра на 100 километров.
Внедорожник может быть переднеприводным или с приводом на все колеса. В последнем случае доступно три варианта его реализации: два для бензиновых машин и один для гибрида. Базовый полный привод передает до 50 процентов момента на задние колеса при пробуксовке передних. Более продвинутый называется Dynamic Torque Vectoring AWD и с помощью специальных муфт распределяет момент между каждым из задних колес. Как на Acura MDX. С помощью переключателя режимов движения Multi-Terrain Select можно выбрать один из четырех профилей работы антипробуксовочной системы.
У Toyota Highlander Hybrid за передачу момента на задние колеса отвечает отдельный электромотор.
В базовое оснащение американского «Хайлендера» войдет трехзонный климат-контроль, мультимедийка с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, светодиодная передняя и задняя оптика, комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0. В старших комплектациях есть отделка салона перфорированной кожей или материалом SofTex, аудиосистема JBL, электропривод двери багажника, цифровая приборная панель, беспроводная зарядка для смартфонов, адаптивные фары и 12,3-дюймовый центральный дисплей
Продажи нового Toyota Highlander на североамериканском рынке начнутся зимой. Бензиновый внедорожник появится у дилеров в декабре, а гибрид — в феврале 2020 года.