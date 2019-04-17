Новый Toyota Highlander: три варианта полного привода и восемь мест

Внедорожник может быть переднеприводным или с приводом на все колеса. В последнем случае доступно три варианта его реализации: два для бензиновых машин и один для гибрида. Базовый полный привод передает до 50 процентов момента на задние колеса при пробуксовке передних. Более продвинутый называется Dynamic Torque Vectoring AWD и с помощью специальных муфт распределяет момент между каждым из задних колес. Как на Acura MDX. С помощью переключателя режимов движения Multi-Terrain Select можно выбрать один из четырех профилей работы антипробуксовочной системы.

У Toyota Highlander Hybrid за передачу момента на задние колеса отвечает отдельный электромотор.