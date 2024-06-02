Ineos выпустит два новых внедорожника

Второй новинкой окажется полноразмерный внедорожник, который станет флагманской моделью бренда. Она будет крупнее Grenadier и пока это всё, что известно о модели. Ожидается, что она станет конкурентом для перспективного рамного внедорожника Audi, а также серийных Mercedes-Benz G-Class и топовых комплектаций Land Rover Defender последнего поколения.