Ineos выпустит два новых внедорожника

Ineos выпустит два новых внедорожникаКомпания намерена сделать компактную и полноразмерную модели
Глава Ineos Automotive Линн Колдер в беседе с изданием Auto Motor und Sport анонсировала грядущее расширение модельной линейке. Новый автопроизводитель готовит амбициозные премьеры, которые позволят бренду выйти в новые для него сегменты рынка полноприводных моделей.
Первой премьерой станет компактный внедорожник, который британская марка позиционирует как замену Suzuki Jimny. Японская модель летом 2024 года покинет европейский рынок из-за несоответствия ужесточающимся экологическим требованиям, что освободит нишу для нового Ineos.
Второй новинкой окажется полноразмерный внедорожник, который станет флагманской моделью бренда. Она будет крупнее Grenadier и пока это всё, что известно о модели. Ожидается, что она станет конкурентом для перспективного рамного внедорожника Audi, а также серийных Mercedes-Benz G-Class и топовых комплектаций Land Rover Defender последнего поколения.