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15 мая, 12:52

MINI представила самые мощные модели в своей истории

JCW Clubman и JCW Countryman оснастили двигателем от BMW X2 M35i

Марка MINI представила самые мощные модели в своей истории — новые John Cooper Works Clubman и John Cooper Works Countryman. Обе машины оснащены «турбочетверкой» M Performance от BMW X2 M35i.
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Двухлитровый двигатель на новых MINI JCW выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента (доступны в диапазоне 1750-4500 оборотов в минуту). Для него разработана новая система охлаждения с двумя радиаторами, расширительным бачком увеличенного объема и третьим контуром, использующим конденсатор климатической установки. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic с подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. До «сотни» MINI John Cooper Works Clubman разоняется за 4,9 секунды, как BMW X2 M35i. JCW Countryman нужно чуть больше времени — 5,1 секунды.

«Заряженные» MINI Clubman и Countryman оснащены механической блокировкой дифференциала, полным приводом ALL4 и новой спортивной выхлопной системой с разнесенными по краям заднего бампера патрубками внешним диаметром 85 и 95 миллиметров соответственно. У машин основательно переработано шасси: более жесткие точки креплений, распорки и задняя подвеска с особой кинематикой позволили добиться лучшей поперечной устойчивости в поворотах. Другие настройки получили амортизаторы, электромеханический усилитель руля и система стабилизации. Адаптивная подвеска с двумя режимами работы — опция.

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В стандартное оснащение моделей входят светодиодные фары, бесключевой доступ, селектор режимов движения MINI Driving Modes, медиасистема Radio MINI Visual Boost с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также спортивные кресла с интегрированными подголовниками. Опционально доступна навигационная система с доступом к консьерж-услугам и автоматическим обновлением карт.

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