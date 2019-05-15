MINI представила самые мощные модели в своей истории

Двухлитровый двигатель на новых MINI JCW выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента (доступны в диапазоне 1750-4500 оборотов в минуту). Для него разработана новая система охлаждения с двумя радиаторами, расширительным бачком увеличенного объема и третьим контуром, использующим конденсатор климатической установки. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic с подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. До «сотни» MINI John Cooper Works Clubman разоняется за 4,9 секунды, как BMW X2 M35i. JCW Countryman нужно чуть больше времени — 5,1 секунды.