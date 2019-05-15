MINI представила самые мощные модели в своей истории

Двухлитровый двигатель на новых MINI JCW выдает 306 лошадиных сил и 450 Нм момента (доступны в диапазоне 1750-4500 оборотов в минуту). Для него разработана новая система охлаждения с двумя радиаторами, расширительным бачком увеличенного объема и третьим контуром, использующим конденсатор климатической установки. Коробка — восьмидиапазонный «автомат» Steptronic с подрулевыми лепестками и функцией лонч-контроля. До «сотни» MINI John Cooper Works Clubman разоняется за 4,9 секунды, как BMW X2 M35i. JCW Countryman нужно чуть больше времени — 5,1 секунды.
«Заряженные» MINI Clubman и Countryman оснащены механической блокировкой дифференциала, полным приводом ALL4 и новой спортивной выхлопной системой с разнесенными по краям заднего бампера патрубками внешним диаметром 85 и 95 миллиметров соответственно. У машин основательно переработано шасси: более жесткие точки креплений, распорки и задняя подвеска с особой кинематикой позволили добиться лучшей поперечной устойчивости в поворотах. Другие настройки получили амортизаторы, электромеханический усилитель руля и система стабилизации. Адаптивная подвеска с двумя режимами работы — опция.
В стандартное оснащение моделей входят светодиодные фары, бесключевой доступ, селектор режимов движения MINI Driving Modes, медиасистема Radio MINI Visual Boost с 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем, а также спортивные кресла с интегрированными подголовниками. Опционально доступна навигационная система с доступом к консьерж-услугам и автоматическим обновлением карт.