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17:23

Lister показал новое изображение современного аналога спорткара 50-х

Новый Knobbly сохранит узнаваемый дизайн

Британская Lister Motor Co., специализирующаяся на постройке ретроспорткаров, раскрыла внешность новой модели — современной версии культового спидстера Knobbly из 50-х. Спорткар сохранил узнаваемый дизайн и очертания исходника, и, вопреки ожиданиям, не лишился изящных форм.

Никакой технической информации о новом Knobbly компания по-прежнему не сообщает. Работа на спидстером ведется, и как уверяет глава и совладелец Lister Лоуренс Уиттакер, это будет не концепт, а серийная модель. На изображении видно, что спорткар получит детали обеса из углепластика и фары в стиле Porsche.

Оригинальный Lister Knobbly выпускался в 50-х годах прошлого столетия. В 2017 компания заявила, что возобновит выпуск спорткаров и соберет еще 10 дорожных автомобилей. «Возобновлённые» Knobbly — это трубчатая рама и панели из алюминия, а также шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.

Оригинальный гоночный Knobbly

В прошлом году Lister показала «самый быстрый в кроссовер в мире» — Lister LFP . Он оснащен модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмеркой», которая выдает около 680 сил. Максимальная скорость Lister LFP составляет 322 километра в час.

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