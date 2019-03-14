Lister показал новое изображение современного аналога спорткара 50-х

Никакой технической информации о новом Knobbly компания по-прежнему не сообщает. Работа на спидстером ведется, и как уверяет глава и совладелец Lister Лоуренс Уиттакер, это будет не концепт, а серийная модель. На изображении видно, что спорткар получит детали обеса из углепластика и фары в стиле Porsche.