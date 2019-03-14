Lister показал новое изображение современного аналога спорткара 50-х

Никакой технической информации о новом Knobbly компания по-прежнему не сообщает. Работа на спидстером ведется, и как уверяет глава и совладелец Lister Лоуренс Уиттакер, это будет не концепт, а серийная модель. На изображении видно, что спорткар получит детали обеса из углепластика и фары в стиле Porsche.
Оригинальный Lister Knobbly выпускался в 50-х годах прошлого столетия. В 2017 компания заявила, что возобновит выпуск спорткаров и соберет еще 10 дорожных автомобилей. «Возобновлённые» Knobbly — это трубчатая рама и панели из алюминия, а также шестицилиндровые Jaguar рабочим объемом 4,2 (354 лошадиные силы) и 3,8 (334 лошадиные силы) литра.
В прошлом году Lister показала «самый быстрый в кроссовер в мире» — Lister LFP . Он оснащен модернизированной пятилитровой компрессорной «восьмеркой», которая выдает около 680 сил. Максимальная скорость Lister LFP составляет 322 километра в час.