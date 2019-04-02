Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Новый Ford Kuga построен на модульной платформе C2, которая лежит в основе семейства Focus четвертого поколения. Жесткость кузова на кручение увеличилась на 10 процентов, а масса по сравнению с предшественником снизилась на 90 килограммов. Новинка стала шире и длиннее старой «Куги». Кроме того, у нее увеличилась колесная база.
Гамма двигателей для европейского рынка включает 1,5-литровый бензиновый (120 или 150 сил) и два дизеля объемом 1,5 и 2,0 литра (120 и 190 лошадиных сил), которые могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом» с адаптивной логикой переключений. Привод может быть передним или полным.
При этом основную ставку в компании делают на гибридные модификации: бензиновые силовые установки с возможностью подзарядки от розетки и без нее, а также вариант на базе дизельного агрегата.
Подключаемый Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащается атмосферником 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором и блоком батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Суммарная мощность – 225 сил. Машина может проезжать на электротяге до 50 километров, а ее средний расход топлива составляет 1,2 литра на 100 километров пробега.
Параллельный гибрид Ford Kuga Hybrid, который не нужно подключать к розетке, оборудован тем же мотором 2.5, но менее емкой батареей. Он расходует 5,6 литра бензина на 100 километров. Дизельный Kuga EcoBlue Hybrid (2,0 литра и 150 лошадиных сил) с 48-вольтовым стартер-генератором потребляет пять литров на 100 километров.
В оснащение Ford Kuga нового поколения вошел модем FordPass Connect с WiFi, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, система предотвращения фронтальных столкновений и при движении задним ходом, помощник при парковке, функция открытия багажника без рук. Кроме того, кроссовер можно оборудовать аудиосистемой B&O с десятью динамиками и сабвуфером, системой активного шумоподавления, комплексом безопасности Co-Pilot360 с адаптивным круизом, системой мониторинга слепых зон, функцией помощи при экстренном маневрировании, передней и задней широкоугольными камерами.
На европейской рынке кроссовер предложат в четырех версиях: начальной Trend, топовой Titanium, спортивной ST-Line и роскошной Vignale.