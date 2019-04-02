Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

При этом основную ставку в компании делают на гибридные модификации: бензиновые силовые установки с возможностью подзарядки от розетки и без нее, а также вариант на базе дизельного агрегата.

Подключаемый Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащается атмосферником 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором и блоком батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Суммарная мощность – 225 сил. Машина может проезжать на электротяге до 50 километров, а ее средний расход топлива составляет 1,2 литра на 100 километров пробега.