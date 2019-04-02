Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18:37

Представлен кроссовер Ford Kuga нового поколения

Модель перешла на платформу Focus и получила линейку гибридных модификаций

Компания Ford представила кроссовер Kuga следующего поколения. Новинка получила новую платформу, дизайн в стиле Focus, линейку гибридных силовых установок и полностью новый салон с «шайбой» селектора трансмиссии, «планшетом» на передней панели и цифровой «приборкой».

Новый Ford Kuga построен на модульной платформе C2, которая лежит в основе семейства Focus четвертого поколения. Жесткость кузова на кручение увеличилась на 10 процентов, а масса по сравнению с предшественником снизилась на 90 килограммов. Новинка стала шире и длиннее старой «Куги». Кроме того, у нее увеличилась колесная база.

Новый Kuga на 89 миллиметров длиннее и 20 миллиметров ниже кроссовера предыдущего поколения. Запас места в плечах передних пассажиров увеличился на 43 миллиметра, а в ногах на уровне бедер — на 57 миллиметров. Сзади эти показатели составляют 20 и 36 миллиметров соответственно. Пространство над головой возросло на 13 и 35 миллиметров спереди и сзади.

Гамма двигателей для европейского рынка включает 1,5-литровый бензиновый (120 или 150 сил) и два дизеля объемом 1,5 и 2,0 литра (120 и 190 лошадиных сил), которые могут работать в паре с шестиступенчатой «механикой» или восьмидиапазонным «автоматом» с адаптивной логикой переключений. Привод может быть передним или полным.

При этом основную ставку в компании делают на гибридные модификации: бензиновые силовые установки с возможностью подзарядки от розетки и без нее, а также вариант на базе дизельного агрегата.

Подключаемый Ford Kuga Plug-In Hybrid оснащается атмосферником 2.5, работающим по циклу Аткинсона, электромотором и блоком батарей емкостью 10,3 киловатт-часа. Суммарная мощность 225 сил. Машина может проезжать на электротяге до 50 километров, а ее средний расход топлива составляет 1,2 литра на 100 километров пробега.

>
Reload
1 / 4

Параллельный гибрид Ford Kuga Hybrid, который не нужно подключать к розетке, оборудован тем же мотором 2.5, но менее емкой батареей. Он расходует 5,6 литра бензина на 100 километров. Дизельный Kuga EcoBlue Hybrid (2,0 литра и 150 лошадиных сил) с 48-вольтовым стартер-генератором потребляет пять литров на 100 километров.

В оснащение Ford Kuga нового поколения вошел модем FordPass Connect с WiFi, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфонов, система предотвращения фронтальных столкновений и при движении задним ходом, помощник при парковке, функция открытия багажника без рук. Кроме того, кроссовер можно оборудовать аудиосистемой B&O с десятью динамиками и сабвуфером, системой активного шумоподавления, комплексом безопасности Co-Pilot360 с адаптивным круизом, системой мониторинга слепых зон, функцией помощи при экстренном маневрировании, передней и задней широкоугольными камерами.

На европейской рынке кроссовер предложат в четырех версиях: начальной Trend, топовой Titanium, спортивной ST-Line и роскошной Vignale.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...