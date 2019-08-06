В России ужесточили наказание для водителей за непропуск скорой

Согласно новым нормам, в ситуации, если отказ водителя пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом не сказался на работе медиков и здоровье пациента, нарушителя оштрафуют на четыре-пять тысяч рублей.

Если же автомобилист воспрепятствовал деятельности медработников и это повлекло тяжкий вред здоровью пациента, то его накажут лишением свободы на срок до двух лет либо штрафом до 80 тысяч рублей. В случае, если действия водителя привели к гибели пациента, то это карается тюремным сроком до четырех лет.