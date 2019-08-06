Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
11:16

В России ужесточили наказание для водителей за непропуск скорой

Нарушителя могут оштрафовать на пять тысяч рублей и лишить прав на срок до года

© pixabay.com
Во вторник, 6 августа, в силу вступил закон об ужесточении ответственности за непропуск машин скорой помощи. Вместо 500-рублевого штрафа вводится денежная санкция в размере пяти тысяч рублей, а срок лишения водительского удостоверения составит от трех месяцев до одного года. В некоторых случаях водителю грозит наказание по УК.

Согласно новым нормам, в ситуации, если отказ водителя пропустить машину скорой помощи с включенными мигалками и звуковым сигналом не сказался на работе медиков и здоровье пациента, нарушителя оштрафуют на четыре-пять тысяч рублей.

Если же автомобилист воспрепятствовал деятельности медработников и это повлекло тяжкий вред здоровью пациента, то его накажут лишением свободы на срок до двух лет либо штрафом до 80 тысяч рублей. В случае, если действия водителя привели к гибели пациента, то это карается тюремным сроком до четырех лет.

Соответствующие поправки были внесены в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.