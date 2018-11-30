Nissan Leaf второго поколения превратили в гоночный электрокар

Представленный в 2012 году Leaf Nismo RC на базе Leaf первого поколения также построили на карбоновом шасси и оснастили электромотором от обычной машины. Его мощность составила 80 киловатт (109 лошадиных сил) и 280 Нм момента. Батареи двухдверки можно было зарядить до 80 процентов за 30 минут.