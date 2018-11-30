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14:04

Nissan Leaf второго поколения превратили в гоночный электрокар

Японская марка показала новый Leaf Nismo RC

Компания Nissan представила гоночный электрокар Leaf Nismo RC нового поколения. Двухдверку показали публике в выставочном центре Nissan Crossing в Токио. Гоночный дебют автомобиля, построенного на агрегатах Leaf второго поколения, состоится 2 декабря на автодроме «Фудзи Спидвей». Всего планируется собрать шесть таких электрокаров.

Конструкция нового Nissan Leaf Nismo RC представляет собой сочетание углепластикового монокока и панелей из облегченных композитов. Масса электрокара составляет 1220 килограммов. Столько же весит, например, 1244-сильный гиперкар Hennessey Venom GT. При длине 4546 миллиметров и размере колесной базы 2750 миллиметров в высоту Leaf Nismo RC насчитывает всего 1220 миллиметров — на 300 миллиметров ниже обычного «Лифа».

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На каждой оси электрокара установлено по электромотору. Суммарная мощность силовой установки составляет 240 киловатт (эквивалент 326 лошадиным силам) и 640 Нм крутящего момента. Батареи и инверторы позаимствованы у серийной машины. С места до ста километров в час новый Leaf Nismo RC разгоняется за 3,4 секунды. Предыдущей машине на это требовалось 6,85 секунды.

Представленный в 2012 году Leaf Nismo RC на базе Leaf первого поколения также построили на карбоновом шасси и оснастили электромотором от обычной машины. Его мощность составила 80 киловатт (109 лошадиных сил) и 280 Нм момента. Батареи двухдверки можно было зарядить до 80 процентов за 30 минут.

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