Nissan Leaf второго поколения превратили в гоночный электрокар

Конструкция нового Nissan Leaf Nismo RC представляет собой сочетание углепластикового монокока и панелей из облегченных композитов. Масса электрокара составляет 1220 килограммов. Столько же весит, например, 1244-сильный гиперкар Hennessey Venom GT. При длине 4546 миллиметров и размере колесной базы 2750 миллиметров в высоту Leaf Nismo RC насчитывает всего 1220 миллиметров — на 300 миллиметров ниже обычного «Лифа».
На каждой оси электрокара установлено по электромотору. Суммарная мощность силовой установки составляет 240 киловатт (эквивалент 326 лошадиным силам) и 640 Нм крутящего момента. Батареи и инверторы позаимствованы у серийной машины. С места до ста километров в час новый Leaf Nismo RC разгоняется за 3,4 секунды. Предыдущей машине на это требовалось 6,85 секунды.
Представленный в 2012 году Leaf Nismo RC на базе Leaf первого поколения также построили на карбоновом шасси и оснастили электромотором от обычной машины. Его мощность составила 80 киловатт (109 лошадиных сил) и 280 Нм момента. Батареи двухдверки можно было зарядить до 80 процентов за 30 минут.