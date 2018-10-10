Новый Lexus IS будет выглядеть вот так

Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом. С места до ста километров в час Lexus разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость — 230 километров в час.