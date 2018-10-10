Новый Lexus IS будет выглядеть вот так

По данным издания Almuraba, новый Lexus IS получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.
Ожидается, что модель четвертого поколения официально представят в следующем году.
Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом. С места до ста километров в час Lexus разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость — 230 километров в час.
В базовое оснащение Lexus IS входят светодиодные фары, мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем и навигаций, восемь подушек безопасности. Седаны в старших комплектациях получили отделку салона кожей, сиденья с электроприводом и вентиляцией, аудиосистему Mark Levinson, спортивную подвеску и 18-дюймовые колесные диски.
Начальная цена Lexus IS составляет 2 299 000 рублей.