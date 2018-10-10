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12:39

Новый Lexus IS будет выглядеть вот так

Появились первые изображения модели следующего поколения

В Сети появились сканы страниц японского журнала, на которых изображен Lexus IS следующего поколения. Рендеры седана созданы сторонним художником, который видел эскизы оригинальной машины.

По данным издания Almuraba, новый Lexus IS получит более угловатый дизайн. У модели поменяется форма и рисунок веретенообразной решетки радиатора, головная оптика, задние фонари, бамперы. Станет другим задний диффузор, патрубки выхлопной системы, появятся горизонтальные отражатели.

Ожидается, что модель четвертого поколения официально представят в следующем году.

Lexus IS, ушедший с российского рынка в 2016 году, вернулся в апреле 2018-го. Седан предложен в единственной версии IS 300 с турбомотором 2.0 (245 сил и 350 Нм момента) и восьмидиапазонным автоматом. С места до ста километров в час Lexus разгоняется за семь секунд ровно. Максимальная скорость — 230 километров в час.

Lexus IS текущего поколения

В базовое оснащение Lexus IS входят светодиодные фары, мультимедийная система с 10,3-дюймовым дисплеем и навигаций, восемь подушек безопасности. Седаны в старших комплектациях получили отделку салона кожей, сиденья с электроприводом и вентиляцией, аудиосистему Mark Levinson, спортивную подвеску и 18-дюймовые колесные диски.

Начальная цена Lexus IS составляет 2 299 000 рублей.

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