Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки

Заметно вырос нижний воздухозаборник. По периметру у кроссовера пластиковая окантовка, но ее можно заменить на панели в цвет кузова в «топе». На корме, судя по более ранним шпионским снимкам, расположатся более тонкие фонари и пара выхлопных труб.