Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировки

Кроссовер-бестселлер Mazda CX-5 нового поколения показали без маскировкиВероятно, премьера не за горами
Редизайн кроссовера будет сдержанным: общие пропорции останутся прежними, как и форма остекления, но кузовные панели изменены. Фары стали более узкими и теперь не расширяются ближе к крыльям, также изменились окантовка и рисунок решетки радиатора.
Заметно вырос нижний воздухозаборник. По периметру у кроссовера пластиковая окантовка, но ее можно заменить на панели в цвет кузова в «топе». На корме, судя по более ранним шпионским снимкам, расположатся более тонкие фонари и пара выхлопных труб.
Уже известно, что в движение новую CX-5 будет приводить параллельно-гибридная система. В ее состав войдут бензиновый мотор и два электродвигателя, один из которых будет играть роль генератора электроэнергии.
Позже кроссовер могут оснастить новым, более экономичным и производительным агрегатом Skyactiv-Z. Он тоже станет частью бензин-электрической установки.