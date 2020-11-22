Внешность и салон нового Nissan Note раскрыли до премьеры

После смены поколений Nissan Note станет ещё больше походить на обычный хэтчбек, хотя модель первой генерации ценили за двухобъёмный кузов, как у микровэна. Однако дизайн новинки складный: капот стал длиннее, передние фары — уже, увеличилась площадь пятой двери. Фонари теперь двухсоставные — под ними чёрная глянцевая «подложка».