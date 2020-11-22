Внешность и салон нового Nissan Note раскрыли до премьеры

После смены поколений Nissan Note станет ещё больше походить на обычный хэтчбек, хотя модель первой генерации ценили за двухобъёмный кузов, как у микровэна. Однако дизайн новинки складный: капот стал длиннее, передние фары — уже, увеличилась площадь пятой двери. Фонари теперь двухсоставные — под ними чёрная глянцевая «подложка».
Фото: Новый Nissan Note, twitter.com/ps_tk85
Вероятно, на официальных снимках изображена полноприводная топ-версия Note с полностью светодиодной оптикой и двухцветной окраской кузова. Судя по аэродинамичным колёсным дискам и отсутствию выхлопных патрубков, Note сохранит трёхмоторную последовательную гибридную установку E-Power.
Это значит, что переднюю ось хэтчбека будет приводить в движение электродвигатель, а в случае пробуксовки заднюю ось начнёт вращать отдельный электромотор. Бензиновому ДВС окажется отведена роль генератора.
Интерьер нового Nissan Note, twitter.com/ps_tk85
«Третий» Nissan Note отличится принципиально новым салоном. Показания приборов отныне будут отображаться на цифровом 7,0-дюймовом дисплее, диагональ экрана информационно-развлекательного комплекса увеличится до девяти дюймов, а круглый блок климата уступит место более традиционной консоли с регулировочными шайбами. Джойстик выбора режимов движения расположится на «парящем» центральном тоннеле. Общая архитектура интерьера Note напомнит об электрокроссовере Aryia.
О габаритах, силовых агрегатах и шасси нового Note компания Nissan сообщит в ходе онлайн-премьеры 24 ноября. Продажи на внутреннем японском рынке начнутся с декабря, судя по утечке, цены стартуют с 2 186 800 йен (1,6 миллиона рублей). В России Note не появится, ведь на нашем рынке Nissan решил сделать ставку на кроссоверы и внедорожники.