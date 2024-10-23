Какие опции Lada Vesta получит в 2025 году: список

Оснащение модели АвтоВАЗа существенно расширится

Перечислены опции, которые Lada Vesta получит в 2025 году. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Lada, в течение следующего года в список оснащения модели войдут три новые опции — это ключ-карта, климат-контроль и атмосферная подсветка салона. При этом не уточняется, в какой момент перечисленные функции станут доступны для Весты, произойдет ли это одновременно и насколько модель при этом подорожает. Пока рекомендованные розничные цены на Lada Vesta начинаются от 1 239 900 рублей за седан со связкой 106-сильного мотора 1.6 и пятиступенчатой «механики».