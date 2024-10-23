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Опубликовано 23 октября 2024, 16:14
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Какие опции Lada Vesta получит в 2025 году: список

Оснащение модели АвтоВАЗа существенно расширится
Перечислены опции, которые Lada Vesta получит в 2025 году. Как сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу Lada, в течение следующего года в список оснащения модели войдут три новые опции — это ключ-карта, климат-контроль и атмосферная подсветка салона. При этом не уточняется, в какой момент перечисленные функции станут доступны для Весты, произойдет ли это одновременно и насколько модель при этом подорожает. Пока рекомендованные розничные цены на Lada Vesta начинаются от 1 239 900 рублей за седан со связкой 106-сильного мотора 1.6 и пятиступенчатой «механики».
Lada Vesta Cross
Lada Vesta Cross
© Lada
Лиза Будрина

АвтоВАЗ постепенно расширяет оснащение Lada Vesta: например, модели вернули систему курсовой устойчивости, начали устанавливать боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник и электростеклоподъемники спереди с режимом Auto.

Некоторые из опций предложены для Весты впервые, в их числе передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.

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А на прошлой неделе Vesta обзавелась новой доступной версией с автоматической коробкой передач (а именно вариатором китайского производства) в связке с двигателем объемом 1,6 литра. До этого момента бесступенчатая трансмиссия была доступна только для Vesta, Vesta SW и их Сross-версии с 1,8-литровым мотором Evo. Вместе с вариатором Веста с 1.6 получила и новые опоры силового агрегата, привода колес, систему переключения передач и другие элементы.

Что же касается системы курсовой устойчивости ESC (она же ESP), то в начале октября она вернулась в список оснащения Весты после долгого отсутствия из-за разрыва с прежними поставщиками. Отныне электронный блок производится в России и входит в базовую комплектацию модели.

Источник:Автостат
Автор:Лиза Будрина