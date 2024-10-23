Какие опции Lada Vesta получит в 2025 году: список

Какие опции Lada Vesta получит в 2025 году: списокОснащение модели АвтоВАЗа существенно расширится
АвтоВАЗ постепенно расширяет оснащение Lada Vesta: например, модели вернули систему курсовой устойчивости, начали устанавливать боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камеру заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, задний подлокотник и электростеклоподъемники спереди с режимом Auto.
Некоторые из опций предложены для Весты впервые, в их числе передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида, светодиодные противотуманные фары и обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла.
А на прошлой неделе Vesta обзавелась новой доступной версией с автоматической коробкой передач (а именно вариатором китайского производства) в связке с двигателем объемом 1,6 литра. До этого момента бесступенчатая трансмиссия была доступна только для Vesta, Vesta SW и их Сross-версии с 1,8-литровым мотором Evo. Вместе с вариатором Веста с 1.6 получила и новые опоры силового агрегата, привода колес, систему переключения передач и другие элементы.
Что же касается системы курсовой устойчивости ESC (она же ESP), то в начале октября она вернулась в список оснащения Весты после долгого отсутствия из-за разрыва с прежними поставщиками. Отныне электронный блок производится в России и входит в базовую комплектацию модели.