Новый Chevrolet Orlando: первые фотографии

В Сети появились фотографии компактвэна Chevrolet Orlando следующего поколения. На них изображена версия для китайской рынка по названием Wolanduo, которая выпускается совместным предприятием SAIC-GM. Снимки машины опубликованы на сайте Autohome.

О новинке нет никакой информации, за исключением того, что модель предложат в «спортивном» исполнении Redline, которое будет отличаться черными эмблемами-бабочками, затемненной решеткой радиатора, красными вставками в переднем бампере и боковых зеркалах.

По предварительной информации, компактвэн укомплектуют 1,3-литровым турбомотором. Сочетаться агрегат будет с шестиступенчатой механической коробкой передач или «автоматом».

Семиместный Chevrolet Orlando, построенный на платформе Cruz, продавался в России до 2015 года. Модель предлагалась с двигателем 1.8 мощностью 141 лошадиная сила и 163-сильным дизелем 2.0 VCDi.