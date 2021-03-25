Mitsubishi запатентовала новый Outlander для России

Внешне новый Outlander можно отличить от предшественника по двухуровневой оптике с узкими секциями ходовых огней и поворотников, новой радиаторной решетке, зауженным задним фонарям и черным вставкам на задних стойках, которые создают эффект «парящей» крыши — все эти элементы можно рассмотреть и на патентных фотографиях из охранного документа, защищающего дизайн модели.