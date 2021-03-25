Mitsubishi запатентовала новый Outlander для России

Глобальная премьера нового Outlander нового, четвертого поколения состоялась в середине февраля 2021 года. Кроссовер перебрался на архитектуру CMF-C/D с задней многорычажной подвеской, на которой построен Nissan X-Trail. С ним же Outlander разделил и моторную гамму: она включает «ниссановский» мотор 2.5 мощностью 181 лошадиная сила. Пару агрегату составляет вариатор Jatco, а привод – передний либо полный с муфтой на задней оси.
Фото: Ропатент
Новый Mitsubishi Outlander: что он взял от Nissan X-Trail?
Внешне новый Outlander можно отличить от предшественника по двухуровневой оптике с узкими секциями ходовых огней и поворотников, новой радиаторной решетке, зауженным задним фонарям и черным вставкам на задних стойках, которые создают эффект «парящей» крыши — все эти элементы можно рассмотреть и на патентных фотографиях из охранного документа, защищающего дизайн модели.
Пока в России продается Outlander третьего поколения, на который приходится основная доля продаж Mitsubishi в стране. За 2020 год на российском рынке реализовали более 28 тысяч новых автомобилей японской марки, в том числе 17,8 тысячи экземпляров Outlander.