Американская марка Panoz вернется с новым суперкаром

На сегодняшний день линейка Panoz представлена моделью Avezzano, появившейся на рынке в 2017 году, а также Abruzzi, который продается на протяжении 10 лет и стоит 160 тысяч долларов. На подходе еще один автомобиль, которому обещают 580-сильный мотор V8.
A sneak peak into extraordinary performance and ultimate luxury all in one— Panoz LLC (@panozllc) 20 ноября 2019 г.
🧨Final reveal coming soon🧨
📸: Christian Pittman Photography pic.twitter.com/YBf7zAlt6J
Судя по первым изображениям, новинка получит богатую отделку, в том числе кожаные кресла и вставки из натурального дерева. По одной из версий, на фотографиях запечатлена обновленная версия Avezzano, однако в самой компании название автомобиля пока не раскрывают.
Компания Panoz, которой владеет Дон Пэноз, производит автомобили в городе Хоштон в штате Джорджия. Все машины собираются вручную – на один экземпляр уходит около месяца. В год Panoz выпускает всего 60 автомобилей.