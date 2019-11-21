Американская марка Panoz вернется с новым суперкаром

На сегодняшний день линейка Panoz представлена моделью Avezzano, появившейся на рынке в 2017 году, а также Abruzzi, который продается на протяжении 10 лет и стоит 160 тысяч долларов. На подходе еще один автомобиль, которому обещают 580-сильный мотор V8.