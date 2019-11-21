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17:37

Американская марка Panoz вернется с новым суперкаром

Американский бренд поделился подробностями о новой модели

© Panoz
Американская компания Panoz опубликовала в своем твиттере четыре снимка, на которых запечатлены элементы новой модели: на фотографии попал двигатель, крыло, водительское кресло и декоративная деревянная вставка с названием марки. В публикации говорится о скорой премьере «невероятно мощного и роскошного» автомобиля.

На сегодняшний день линейка Panoz представлена моделью Avezzano, появившейся на рынке в 2017 году, а также Abruzzi, который продается на протяжении 10 лет и стоит 160 тысяч долларов. На подходе еще один автомобиль, которому обещают 580-сильный мотор V8.

Судя по первым изображениям, новинка получит богатую отделку, в том числе кожаные кресла и вставки из натурального дерева. По одной из версий, на фотографиях запечатлена обновленная версия Avezzano, однако в самой компании название автомобиля пока не раскрывают.

Компания Panoz, которой владеет Дон Пэноз, производит автомобили в городе Хоштон в штате Джорджия. Все машины собираются вручную на один экземпляр уходит около месяца. В год Panoz выпускает всего 60 автомобилей.