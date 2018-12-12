Новый Volkswagen Passat: первые изображения

Технически же модель мало отличается от нынешнего поколения. Прежней осталась платформа и двигатель — 2,0-литровая «турбочетверка» мощностью 176 сил и 250 Нм момента. Из-за отказа от перехода на модульную архитектуру MQB у Passat не будет гибридных модификаций и даже цифровой приборной панели. В списке оснащения значатся светодиодная оптика, система автоматического торможения, «мультимедийка» с 8-дюймовым дисплеем и адаптивный круиз-контроль.