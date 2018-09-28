Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»

В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK. 935-й укомплектован системой стабилизации Porsche Stability Management, гоночными тормозами с отдельными контурами, 380-миллиметровыми дисками спереди и 355-миллиметровыми сзади, дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, а также шеститочечными ремнями.

Цена Porsche 935 составляет 701 948 евро (53,5 миллиона рублей) без учета налогов. Первые поставки запланированы на июнь 2019 года.