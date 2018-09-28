Porsche выпустил современную версию «Моби Дика»

Длина нового Porsche 935 составляет 4870 миллиметров, ширина — 2030 миллиметров. Спорткар на 321 миллиметр длиннее и на 150 шире исходного 911 GT2 RS. Большинство аэродинамических элементов инженеры «Порше» позаимствовали у современных или классических гоночных машин. Так, вентиляционные прорези на арках такие же, как на клиентских 911 GT3 R.
Колесные диски 935-го с красными аэродинамическими колпаками выполнены в стиле оригинального 935/78, светодиодные стоп-сигналы взяты от «лемановского» 919 Hybrid. Даже боковые зеркала здесь от существующей гоночной машины — 911 RSR, а титановый выхлоп такой, как на Porsche 908. Элементы салона споркара также взяты от других машин: 911 GT3 R и 917.
В движение Porsche 935 приводит 3,8-литровый твин-турбо оппозитник от 911 GT2 RS. Отдача агрегата составляет 700 сил и 750 Нм момента. Коробка — семиступенчатый «робот» PDK. 935-й укомплектован системой стабилизации Porsche Stability Management, гоночными тормозами с отдельными контурами, 380-миллиметровыми дисками спереди и 355-миллиметровыми сзади, дифференциалом повышенного трения, каркасом безопасности, а также шеститочечными ремнями.
Цена Porsche 935 составляет 701 948 евро (53,5 миллиона рублей) без учета налогов. Первые поставки запланированы на июнь 2019 года.