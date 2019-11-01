В России появится новый вид транспорта

В ведомстве предлагают привязать правила управления средствами индивидуальной мобильности к возрасту «водителей». Например, детям до семи лет будет запрещено выезжать за пределы тротуаров и пешеходных дорожек. Подростки до 14 лет смогут кататься по тротуарам и велопешеходным дорожкам (по стороне для велосипедистов), но не по пешеходным зонам. Тем, кто старше 14 лет, полагается ездить только по велосипедным полосам и проезжей части велосипедных зон. В случае их отсутствия допускается выезд на тротуар, пешеходную дорожку или на обочину.