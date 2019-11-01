В России появится новый вид транспорта

В ведомстве предлагают привязать правила управления средствами индивидуальной мобильности к возрасту «водителей». Например, детям до семи лет будет запрещено выезжать за пределы тротуаров и пешеходных дорожек. Подростки до 14 лет смогут кататься по тротуарам и велопешеходным дорожкам (по стороне для велосипедистов), но не по пешеходным зонам. Тем, кто старше 14 лет, полагается ездить только по велосипедным полосам и проезжей части велосипедных зон. В случае их отсутствия допускается выезд на тротуар, пешеходную дорожку или на обочину.
Движение по крайней полосе проезжей части допустимо только для транспортных средств, оборудованных электромотором, звуковым сигналом и тормозами. Максимально разрешенная скорость в этом случае составляет 60 километров в час. Если «водитель» едет по территории жилой зоны, во дворе или в потоке пешеходов, то его скорость не должна превышать 20 километров в час.
Пока же в стране действуют правила, согласно которым к полноправным участникам дорожного движения относятся только велосипедисты — владельцы же электросамокатов, сегвеев, моноколес и гироскутеров приравниваются к обычным пешеходам.