В России хотят пересмотреть правила оформления ДТП

Как сообщает «Коммерсантъ», МВД и московские власти совместно экспертным центром Probok.net должны до конца недели проанализировать статистику смертей в результате «повторных» ДТП (наездов во время оформления аварий). Если доля смертей превышает 10 процентов от общего числа жертв дорожно-транспортных происшествий в столице, то правила оформления аварий будут скорректированы.
В Москве с начала 2020 года зафиксировали 235 наездов на стоящие машины – из-за этого погибли 36 человек. В Подмосковье по этой причине погибли 40 человек. Число жертв выросло по сравнению с прошлым годом на 24 и 29 процентов соответственно. Однако в ГИБДД не считают, что речь идет о негативном тренде. Руководитель Probok.net Александр Шумский придерживается иного мнения: отчетность не отражает всю картину, так как вышедший на проезжую часть водитель считается пешеходом, если он попадает под колеса.
В ЦОДД в свою очередь заявляют, что в условиях плотного трафика, например, на МКАД, наезд на стоящий на автомобиль «статистически неизбежен», независимо от причин остановки.
В Дептрансе полагают, что 40 процентов таких ДТП происходит в результате оформления другой аварии. По данным ЦОДД, 10 процентов погибших на дорогах Москвы стали жертвами именно во время оформления.
По действующим правилам, если в ДТП обошлось без пострадавших и погибших, участники аварии могут оформить европротокол и освободить проезжую часть, чтобы не создавать помехи другим участникам движения. Однако формулировка правил сбивает автомобилистов с толку и они опасаются санкций за оставление места ДТП, и не убирают машины.
По мнению Шумского, необходимо вносить изменения не только в ПДД, но и в КоАП. Если пострадавших нет, останавливаться не нужно – в этом случае следует доехать до первой безопасной площадки и оформить аварию там. Он также предлагает «разделить случаи, когда две машины друг друга «чиркнули» и когда человек умышленно уехал, сбив человека».
В начале 2020 года уже поднимался вопрос об изменениях правил оформления аварий. Тогда сообщалось, что с 2021 года для передачи данных о ДТП достаточно будет нажать кнопку SOS системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. Система будет работать только в случае оформления европротокола.