В России хотят пересмотреть правила оформления ДТП

Как сообщает «Коммерсантъ», МВД и московские власти совместно экспертным центром Probok.net должны до конца недели проанализировать статистику смертей в результате «повторных» ДТП (наездов во время оформления аварий). Если доля смертей превышает 10 процентов от общего числа жертв дорожно-транспортных происшествий в столице, то правила оформления аварий будут скорректированы.

В Москве с начала 2020 года зафиксировали 235 наездов на стоящие машины – из-за этого погибли 36 человек. В Подмосковье по этой причине погибли 40 человек. Число жертв выросло по сравнению с прошлым годом на 24 и 29 процентов соответственно. Однако в ГИБДД не считают, что речь идет о негативном тренде. Руководитель Probok.net Александр Шумский придерживается иного мнения: отчетность не отражает всю картину, так как вышедший на проезжую часть водитель считается пешеходом, если он попадает под колеса.

В ЦОДД в свою очередь заявляют, что в условиях плотного трафика, например, на МКАД, наезд на стоящий на автомобиль «статистически неизбежен», независимо от причин остановки.