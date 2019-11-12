В России хотят ввести новые ограничения для шипованных шин

Согласно данным «Автодора», в наибольшей степени износу подвержены трассы с разрешенной скоростью более 70 километров в час. Причем на зимний период приходится до 90 процентов разрушений дорожного полотна.
Проблему можно решить за счет ограничений на использование шипованной резины, причем за несоблюдение правил водителей предлагают наказывать рублем. Сумму предполагаемого штрафа в госкомпании пока не назвали, зато уже передали свое предложение в Минтранс.
Пока же в России нет четких ограничений по использованию шипованных шин в зависимости от климатических поясов и, соответственно, штраф за их нарушение не предусмотрен. Кроме того, нет точных данных о степени износа дорог из-за такой резины, на основании чего «не выработан единый подход к системе управления сохранность дорожного полотна», подчеркнули в «Автодоре».