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13:34

В России хотят ввести новые ограничения для шипованных шин

Дорожники предложили сократить срок использования зимних покрышек

© pixabay.com
Госкомпания «Автодор» выступила с предложением ввести новый срок использования шипованной резины в Центральном регионе страны: он составит 188 дней вместо нынешних 273 (с сентября по май). Дорожники полагают, что это позволит уменьшить износ асфальта на трассах.

Согласно данным «Автодора», в наибольшей степени износу подвержены трассы с разрешенной скоростью более 70 километров в час. Причем на зимний период приходится до 90 процентов разрушений дорожного полотна.

Проблему можно решить за счет ограничений на использование шипованной резины, причем за несоблюдение правил водителей предлагают наказывать рублем. Сумму предполагаемого штрафа в госкомпании пока не назвали, зато уже передали свое предложение в Минтранс.

Пока же в России нет четких ограничений по использованию шипованных шин в зависимости от климатических поясов и, соответственно, штраф за их нарушение не предусмотрен. Кроме того, нет точных данных о степени износа дорог из-за такой резины, на основании чего «не выработан единый подход к системе управления сохранность дорожного полотна», подчеркнули в «Автодоре».

Источник: RT