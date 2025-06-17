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Опубликовано 17 июня 2025, 15:23
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Российских чиновников пересадят на экологически чистые автомобили

Правительство установило приоритет экологичного транспорта
В России установили приоритет экологичных автомобилей при госзакупках. Согласно сообщению на сайте правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о приоритете экологичного транспорта при закупках для государственных и муниципальных нужд. Это значит, что теперь чиновники и службы обязаны приобретать машины, работающие на электроэнергии и природном газе. А для покупки автомобилей с обычным ДВС потребуется обоснование.
Российских чиновников пересадят на экологически чистые автомобили
© Москвич
Лиза Будрина
Лиза Будрина

В правительстве пояснили, что закупка транспорта с бензиновыми или дизельными моторами разрешается в исключительных случаях, и для этого требуется обоснование. Например, обоснованием может служить отсутствие газовых заправок или электрических зарядных станций в том регионе, где планируется эксплуатировать машину.

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Новое постановление делает невозможным без обоснования приобрести отечественные автомобили АвтоВАЗа, за исключением тех, которые оснащаются газобаллонным оборудованием. А вот модели Evolute отныне будут в приоритете, как и электрические «Москвичи 3е». Предполагается, что нововведение «будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественный автопром, выпускающий экологичный транспорт».

В конце прошлого года Минпромторг РФ расширил перечень машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, добавив в него Lada Aura и Xcite X-Cross 8. В список входят более 40 моделей 14 марок, и он регулярно пополняется — в него добавляют автомобили с российским VIN-номером, которые производятся на территории РФ в рамках инвестиционных контрактов.

Источник:government.ru
Автор:Лиза Будрина
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