Российских чиновников пересадят на экологически чистые автомобили

Правительство установило приоритет экологичного транспорта

В России установили приоритет экологичных автомобилей при госзакупках. Согласно сообщению на сайте правительства, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о приоритете экологичного транспорта при закупках для государственных и муниципальных нужд. Это значит, что теперь чиновники и службы обязаны приобретать машины, работающие на электроэнергии и природном газе. А для покупки автомобилей с обычным ДВС потребуется обоснование.