Российских чиновников пересадят на экологически чистые автомобили

Российских чиновников пересадят на экологически чистые автомобилиПравительство установило приоритет экологичного транспорта
В правительстве пояснили, что закупка транспорта с бензиновыми или дизельными моторами разрешается в исключительных случаях, и для этого требуется обоснование. Например, обоснованием может служить отсутствие газовых заправок или электрических зарядных станций в том регионе, где планируется эксплуатировать машину.
Новое постановление делает невозможным без обоснования приобрести отечественные автомобили АвтоВАЗа, за исключением тех, которые оснащаются газобаллонным оборудованием. А вот модели Evolute отныне будут в приоритете, как и электрические «Москвичи 3е». Предполагается, что нововведение «будет способствовать улучшению экологии и позволит поддержать отечественный автопром, выпускающий экологичный транспорт».
В конце прошлого года Минпромторг РФ расширил перечень машин, рекомендованных для приоритетного использования госслужащими, добавив в него Lada Aura и Xcite X-Cross 8. В список входят более 40 моделей 14 марок, и он регулярно пополняется — в него добавляют автомобили с российским VIN-номером, которые производятся на территории РФ в рамках инвестиционных контрактов.