В России придумали метод борьбы с недоливом на заправках

Абрамов объяснил, что на сегодняшний день недолив бензина на АЗС чаще всего является «результатом манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок». Иными словами, с помощью программы на пистолете устанавливается определенный процент недолива, причем такой, что датчик в баке его не зафиксирует – например, индикатор покажет 30 литров, а по факту в бак попало только 29,7 литра.

Выявить такой недолив возможно двумя способами. Первый – это «тайный покупатель» с особым скрытым оборудованием, способным уловить от одного процента недолива. Второй — внеплановый визит проверяющих, которые исследуют работу колонок с помощью специального мерника.

В следующем году Росстандарт утвердит новый ГОСТ, согласно которому топливораздаточные колонки будут считаться измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком. Действующий же стандарт 1989 года предусматривает существенную погрешность при изменениях и не запрещает применять различные устройства и ПО, способные обмануть замеряющее оборудование.