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11:57

В России придумали метод борьбы с недоливом на заправках

В распоряжении Росстандарта будет целый арсенал способов выявить обман АЗС

© pixabay.com
Росстандарт намерен изменить процесс проверки заправочных станций на предмет недолива топлива: в будущем планируется оценивать не конкретную колонку, а ее работу в связке с оператором и кассой. Такой метод обеспечит более комплексный подход и позволит оперативно выявлять недолив, рассказал в интервью «Российской газете» руководитель ведомства Алексей Абрамов.

Абрамов объяснил, что на сегодняшний день недолив бензина на АЗС чаще всего является «результатом манипуляций с программным обеспечением топливораздаточных колонок». Иными словами, с помощью программы на пистолете устанавливается определенный процент недолива, причем такой, что датчик в баке его не зафиксирует – например, индикатор покажет 30 литров, а по факту в бак попало только 29,7 литра.

Выявить такой недолив возможно двумя способами. Первый – это «тайный покупатель» с особым скрытым оборудованием, способным уловить от одного процента недолива. Второй — внеплановый визит проверяющих, которые исследуют работу колонок с помощью специального мерника.

В следующем году Росстандарт утвердит новый ГОСТ, согласно которому топливораздаточные колонки будут считаться измерительной системой, подлежащей периодическим поверкам целиком. Действующий же стандарт 1989 года предусматривает существенную погрешность при изменениях и не запрещает применять различные устройства и ПО, способные обмануть замеряющее оборудование.

По данным ведомства, с начала года было зафиксировано 39 случаев недолива топлива обман выявили на каждой пятой проверенной АЗС. Причем каждая проверка была плановой, то есть у руководства была возможность подготовится к визиту. Внеплановые проверки в свою очередь проводятся только в случае получения жалоб от граждан на конкретную заправку, и только при согласии Генпрокуратуры.

Источник: Российская газета