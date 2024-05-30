Что изменится для автомобилистов с 1 июня

С 1 июня 2024 года в силу вступает ряд новых правил и требований, которые напрямую касаются автомобилистов. Например, их начнут штрафовать за использование шипованной резины. Запрет будет действовать три месяца — до 1 сентября. Сумма штрафа, согласно первой части статьи 12.5 КоАП РФ, составит 500 рублей. Водителей, согласно указанию руководства ГАИ, будут отпускать с предупреждением.

Кроме того, иностранные права для въехавших в Россию иностранцев и граждан РФ будут действовать только год. В течение этого времени необходимо получить российское удостоверение, иначе придётся заплатить 15 тысяч рублей.