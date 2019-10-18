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19:52

Российский создатель «лучшего в мире вездехода» построил новую машину

В салоне новинки может разместиться до 11 человек

Российская компания Sherp, которая уже прославилась созданием одноименного вездехода «Шерп», построила новый агрегат под руководством конструктора Алексея Гарагашьяна.

Новый вездеход получил имя AG 20 — в портфолио разработчика это уже двадцатый по счету трак с шинами низкого давления. В этот раз компания решила больше внимания уделить не технической «начинке», а комфорту и вместительности.

В новом вездеходе объем грузо-пассажирского отсека увеличили до 5,5 кубометра. Теперь в салоне может с комфортом разместиться до пяти человек, при этом максимально AG 20 вмещает 11 взрослых пассажиров. Управлять вездеходом, как и раньше, можно с помощью специального штурвала.

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Также вездеход получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую раму, и цепной привод в масляной ванне. Как и прошлые модели, эта умеет выбираться из воды на лед и проезжать по любым водным препятствиям.

Участники внедорожных покатушек из Техаса застряли на «лучшем вездеходе в мире» — снегоболотоходе «Шерп»

Прошлую разработку, вездеход «Шерп», петербургская компания представила в феврале 2016 года.

В качестве силовой установки изобретатель использовать 1,5-литровый дизельный мотор мощностью 44 лошадиные силы, который работал в паре с пятиступенчатой «механикой». Максимальная скорость на суше достигала 45 километров в час, а на воде — шести.

Оценили такой трак в 3,8 миллиона рублей.