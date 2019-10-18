Российский создатель «лучшего в мире вездехода» построил новую машину

Новый вездеход получил имя AG 20 — в портфолио разработчика это уже двадцатый по счету трак с шинами низкого давления. В этот раз компания решила больше внимания уделить не технической «начинке», а комфорту и вместительности.
В новом вездеходе объем грузо-пассажирского отсека увеличили до 5,5 кубометра. Теперь в салоне может с комфортом разместиться до пяти человек, при этом максимально AG 20 вмещает 11 взрослых пассажиров. Управлять вездеходом, как и раньше, можно с помощью специального штурвала.
Также вездеход получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую раму, и цепной привод в масляной ванне. Как и прошлые модели, эта умеет выбираться из воды на лед и проезжать по любым водным препятствиям.
Прошлую разработку, вездеход «Шерп», петербургская компания представила в феврале 2016 года.
В качестве силовой установки изобретатель использовать 1,5-литровый дизельный мотор мощностью 44 лошадиные силы, который работал в паре с пятиступенчатой «механикой». Максимальная скорость на суше достигала 45 километров в час, а на воде — шести.
Оценили такой трак в 3,8 миллиона рублей.