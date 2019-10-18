Российский создатель «лучшего в мире вездехода» построил новую машину

Новый вездеход получил имя AG 20 — в портфолио разработчика это уже двадцатый по счету трак с шинами низкого давления. В этот раз компания решила больше внимания уделить не технической «начинке», а комфорту и вместительности.

В новом вездеходе объем грузо-пассажирского отсека увеличили до 5,5 кубометра. Теперь в салоне может с комфортом разместиться до пяти человек, при этом максимально AG 20 вмещает 11 взрослых пассажиров. Управлять вездеходом, как и раньше, можно с помощью специального штурвала.