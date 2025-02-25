В России появятся новые дорожные знаки

Новый ГОСТ, опубликованный Росстандартом, обновляет табличку с указанием срока действия дорожного знака. Помимо часов и дней недели там теперь могут быть указаны месяцы.

Также можно будет объединять несколько знаков на одной табличке. Так «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность» и указать способ парковки на знаке «Парковка».