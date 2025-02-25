В России появятся новые дорожные знаки

В России появятся новые дорожные знакиНесколько знаков можно будет размещать на одной табличке
Новый ГОСТ, опубликованный Росстандартом, обновляет табличку с указанием срока действия дорожного знака. Помимо часов и дней недели там теперь могут быть указаны месяцы.
Также можно будет объединять несколько знаков на одной табличке. Так «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность» и указать способ парковки на знаке «Парковка».
Появится табличка «Глухие». Ее будут размещать в местах, где дорогу часто переходят слабослышащие люди: например, возле медучреждений или общественных организаций. Наконец, знак «Стоп-линия» сможет быть как горизонтальным, так и вертикальным.
ГОСТ позволит избавиться от лишних знаков, что сделает дорожное движение безопаснее, уверены в ЦОДД. В Москве, например, можно будет демонтировать более 55 тысяч табличек. Однако сделать это получится не сразу: процесс, вероятно, займет несколько лет.
В январе сообщалось, что в Москве создадут производство дорожных знаков, в которое вложат более одного миллиарда рублей. Сейчас локального производства в столице нет. Власти закупают таблички на торгах, и это разовые поставки.