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Опубликовано 25 февраля 2025, 18:03
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В России появятся новые дорожные знаки

Несколько знаков можно будет размещать на одной табличке
В России с 2026 года введут новые дорожные знаки. Росстандарт одобрил ГОСТ, содержащий новые знаки и правила их применения, а также обновил дизайн некоторых табличек, пишет «Коммерсантъ». В силу документ вступит только 1 января 2026 года, однако региональные власти могут начально устанавливать новые знаки уже сейчас.
В России появятся новые дорожные знаки
© Софья Сандурская / Агентство «Москва»
Мария Руцкая

Новый ГОСТ, опубликованный Росстандартом, обновляет табличку с указанием срока действия дорожного знака. Помимо часов и дней недели там теперь могут быть указаны месяцы.

Также можно будет объединять несколько знаков на одной табличке. Так «Рекомендуемое ограничение скорости» могут разместить на щите с указателем «Искусственная неровность» и указать способ парковки на знаке «Парковка».

В России появятся новые дорожные знаки

© Росстандарт / Коммерсантъ

Появится табличка «Глухие». Ее будут размещать в местах, где дорогу часто переходят слабослышащие люди: например, возле медучреждений или общественных организаций. Наконец, знак «Стоп-линия» сможет быть как горизонтальным, так и вертикальным.

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ГОСТ позволит избавиться от лишних знаков, что сделает дорожное движение безопаснее, уверены в ЦОДД. В Москве, например, можно будет демонтировать более 55 тысяч табличек. Однако сделать это получится не сразу: процесс, вероятно, займет несколько лет.

В январе сообщалось, что в Москве создадут производство дорожных знаков, в которое вложат более одного миллиарда рублей. Сейчас локального производства в столице нет. Власти закупают таблички на торгах, и это разовые поставки.

Источник:Коммерсантъ
Автор:Мария Руцкая
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#Законы