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4 декабря, 18:11

Новый Chevrolet Silverado HD оснастят дизелем, выдающим 1234 Нм момента

Пикап получит интегрированные подножки и улучшенные тяговые характеристики

Компания Chevrolet раскрыла информацию о тяжелом пикапе Silverado HD, дебют которого состоится в феврале следующего года. Новинка станет самой продвинутой моделью в истории марки, получит интегрированные подножки Bedstep и дизельный V8, выдающий 1234 Нм крутящего момента.

Новый Silverado HD практически полностью отличается от младшего Silverado 1500 — из общего у машин только крыша. Внешне пикап выглядит как часть какой-то тяжелой техники, и именно к такому визуальному восприятию стремились дизайнеры.

Гамма двигателей новинки состоит из бензинового мотора, совмещенного с шестиступенчатой КПП, и дизеля Duramax объемом 6,6 литра. Он выдает 1234 Нм момента и работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» Allison.

Из-за высоты грузовой платформы Silverado HD пришлось оснастить фирменными подножками Bedstep. У пикапа увеличилась грузоподъемность и показатель максимально разрешенной массы буксируемого прицепа, но точные данные пока не сообщаются. Нынешний Silverado 2500HD способен перевозить до 1466 килограммов груза, а 3500HD — 2613 килограммов. Максимальная масса прицепа — до 9571 килограмма.

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Среди главных конкурентов Silverado HD — Ford Super Duty. Пикап оснащается 6,7-литровым дизелем Power Stroke мощностью 456 сил (1268 Нм момента) и может перевозить до 3465 килограммов груза. Масса прицепа с S-образным коленом — 15,9 тонны. Грузоподъемность Ram 2500 c 6.7 Cummins — 1216 килограммов (1783 для Ram 3500), максимальная масса прицепа — 7988 (13 943) килограммов.

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