Skoda анонсировала предвестника новой Octavia«Зеленая» Octavia-универсал будет продаваться параллельно с топливной
Внешность Vision O покажет очередной шаг в эволюции фирменного языка Skoda — Modern Solid, которому свойственны двухъярусная оптика с тонкими ДХО и уменьшенная решетка радиатора узнаваемой формы. Одними из последних этот стиль примерили Elroq и обновленный Enyaq, получившие «пунктирную» оптику и надпись Skoda вместо эмблемы — заключенной в круг крылатой стрелы.
У модели на тизере «легкие контуры, аэродинамичный кузов, скошенное лобовое стекло и покатая крыша», гласит описание Skoda.
Название Vision O же означает так называемую «концепцию круговой конструкции» — комплексный подход к переработке и повторному использованию компонентов, что намекает на наличие эко-материалов. Также Skoda обещает соединить в новой модели функциональность и удобство для пользователя.
Ранее сообщалось, что электрический универсал растянется в длину на 4,7 метра и сможет проезжать на одной зарядке до 600 километров. Привод будет задним либо полным. Другие детали пока держатся в секрете.