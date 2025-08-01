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Опубликовано 01 августа 2025, 09:38
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Skoda анонсировала предвестника новой Octavia

«Зеленая» Octavia-универсал будет продаваться параллельно с топливной
Skoda опубликовала первое изображение концепта, который станет новой Octavia. Это шоу-кар под названием Skoda Vision O, которому суждено переродиться в полностью электрическую Octavia следующей генерации. Пока опубликован только тизер с очерченным силуэтом универсала, вдохновленном, как отмечает Skoda, моделью L&K 110, а также самым успешным универсалом марки — Octavia 1960 года. Премьера состоится в сентябре 2025 года на автосалоне в Мюнхене.
Skoda Vision O
Skoda Vision O
© Skoda
Мария Руцкая
Мария Руцкая

Внешность Vision O покажет очередной шаг в эволюции фирменного языка Skoda — Modern Solid, которому свойственны двухъярусная оптика с тонкими ДХО и уменьшенная решетка радиатора узнаваемой формы. Одними из последних этот стиль примерили Elroq и обновленный Enyaq, получившие «пунктирную» оптику и надпись Skoda вместо эмблемы — заключенной в круг крылатой стрелы.

© Skoda Octavia Combi 1960

У модели на тизере «легкие контуры, аэродинамичный кузов, скошенное лобовое стекло и покатая крыша», гласит описание Skoda.

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Название Vision O же означает так называемую «концепцию круговой конструкции» — комплексный подход к переработке и повторному использованию компонентов, что намекает на наличие эко-материалов. Также Skoda обещает соединить в новой модели функциональность и удобство для пользователя.

Ранее сообщалось, что электрический универсал растянется в длину на 4,7 метра и сможет проезжать на одной зарядке до 600 километров. Привод будет задним либо полным. Другие детали пока держатся в секрете.

Источник:Skoda
Автор:Мария Руцкая
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