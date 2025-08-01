Skoda анонсировала предвестника новой Octavia

«Зеленая» Octavia-универсал будет продаваться параллельно с топливной

Skoda опубликовала первое изображение концепта, который станет новой Octavia. Это шоу-кар под названием Skoda Vision O, которому суждено переродиться в полностью электрическую Octavia следующей генерации. Пока опубликован только тизер с очерченным силуэтом универсала, вдохновленном, как отмечает Skoda, моделью L&K 110, а также самым успешным универсалом марки — Octavia 1960 года. Премьера состоится в сентябре 2025 года на автосалоне в Мюнхене.