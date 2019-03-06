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10:40

Hyundai показал, какой будет новая Sonata

Опубликованы первые фотографии седана восьмого поколения

Компания Hyundai опубликовала первые фотографии седана Sonata следующего поколения, выполненного в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness (чувственная спортивность). Вдохновением для стилистики модели стал концепт Le Fil Rouge.

Концепция Sensuous Sportiness базируется на четырех принципах: пропорции, архитектура, стиль и технологии. В облике «Сонаты» язык дизайна выражается через многослойные линии кузова, объемные поверхности, а также выпуклые и вогнутые формы. В профиль седан напоминает купе, и именно к такому восприятию стремились дизайнеры.

По сравнению с машиной нынешнего поколения новый седан стал немного больше: колесная база выросла на 35 миллиметров, общая длина на 45 миллиметров. Высота автомобиля снизилась на 30 миллиметров, а ширина, наоборот, увеличилась на 25 миллиметров. Особенностью Sonata стала каскадная решетка радиатора, напоминающая о спорткарах, а также «невидимые» дневные ходовые огни, которые в выключенном состоянии выглядят как хромированный элемент декора.

Архитектура передней панели новой «Сонаты» должна напоминать о самолетах-невидимках «Стелс». Она сделана максимально узкой, чтобы при взгляде создавался эффект парения в воздухе. Для отделки салона используется кожа и легкие тканые материалы. Приборка — цифровая, а селектор трансмиссии — электронный shift-by-wire.

Публичный дебют Hyundai Sonata нового поколения состоится на автосалоне в Нью-Йорке в апреле этого года.

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