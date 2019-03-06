Hyundai показал, какой будет новая Sonata

По сравнению с машиной нынешнего поколения новый седан стал немного больше: колесная база выросла на 35 миллиметров, общая длина на 45 миллиметров. Высота автомобиля снизилась на 30 миллиметров, а ширина, наоборот, увеличилась на 25 миллиметров. Особенностью Sonata стала каскадная решетка радиатора, напоминающая о спорткарах, а также «невидимые» дневные ходовые огни, которые в выключенном состоянии выглядят как хромированный элемент декора.