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12:16

Kia Soul третьего поколения: новая платформа, «умный» вариатор и внедорожная версия

Кроссовер получил две новые версии: GT-Line и X-Line

Компания Kia представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер Soul нового, третьего поколения. Модель сменила платформу и доступна в новых вариантах исполнения GT-Line и X-Line, а также с электрической силовой установкой. В пару к новому двухлитровому мотору «Соула» впервые предложен «умный» вариатор IVT от Kia Forte.

После смены поколения Kia Soul немного увеличился в размерах: +55,9 миллиметра к длине и 30,5 миллиметра к колесной базе. Ширина и высота кроссовера осталась без изменений. При этом запас места в ногах задних пассажиров и над головой передних уменьшился — на 7,62 и 5,08 миллиметра соответственно. Объем багажника вырос на 141,6 литра и теперь составляет 673,9 литра.

Внешность Soul стала более футуристичной, хотя кроссовер сохранил силуэт предшественника. Среди особенностей: сложная конфигурация головной оптики с узкими ходовыми огнями, соединенными прозрачной полоской, «трехмерные» задние фонари – «бумеранги», задние стойки в форме крыла самолета и новый элемент, визуально объединяющий боковое остекление с дверью багажника.

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Гамма двигателей нового «Соула» состоит из двухлитрового «атмосферника» мощностью 149 лошадиных сил и 179 Нм крутящего момента. Он может быть сопряжен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT с адаптивной логикой переключения и звукоизолированным кожухом. Также кроссовер можно оснастить турбомотором 1.6 T-GDi от модели прошлого поколения, выдающим 204 лошадиные силы и 265 Нм момента. В пару ему предложат семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.

В семействе Soul осталась версия с электрической силовой установкой. Такой автомобиль оснащен 204-сильным электромотором (395 Нм) и блоком батарей емкостью 64 киловатт-часа. Запас хода электрокроссовера не сообщается, но Kia Niro EV с аналогичной установкой проезжает до 484 километров в цикле WLTP.

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Новое исполнения GT-Line предусматривает «спортивное» оформление передней и задней части, 18-дюймовые колеса, окрашенные в черный глянец корпуса боковых зеркал, отделку руля и селектора КПП кожей. Для «внедорожного» X-Line предложен обвес из некрашеного пластика по кругу, противотуманные фары, рейлинги и двухцветная окраска кузова за доплату.

В оснащение Kia Soul вошла фоновая подсветка салона с возможностью выбора «настроения», мультимедийная система с 10.25-дюймовым дисплеем, 8-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками и сабвуфером, а также широкий перечень активных систем безопасности.

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