Kia Soul третьего поколения: новая платформа, «умный» вариатор и внедорожная версия

После смены поколения Kia Soul немного увеличился в размерах: +55,9 миллиметра к длине и 30,5 миллиметра к колесной базе. Ширина и высота кроссовера осталась без изменений. При этом запас места в ногах задних пассажиров и над головой передних уменьшился — на 7,62 и 5,08 миллиметра соответственно. Объем багажника вырос на 141,6 литра и теперь составляет 673,9 литра.