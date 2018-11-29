Kia Soul третьего поколения: новая платформа, «умный» вариатор и внедорожная версия

После смены поколения Kia Soul немного увеличился в размерах: +55,9 миллиметра к длине и 30,5 миллиметра к колесной базе. Ширина и высота кроссовера осталась без изменений. При этом запас места в ногах задних пассажиров и над головой передних уменьшился — на 7,62 и 5,08 миллиметра соответственно. Объем багажника вырос на 141,6 литра и теперь составляет 673,9 литра.
Внешность Soul стала более футуристичной, хотя кроссовер сохранил силуэт предшественника. Среди особенностей: сложная конфигурация головной оптики с узкими ходовыми огнями, соединенными прозрачной полоской, «трехмерные» задние фонари – «бумеранги», задние стойки в форме крыла самолета и новый элемент, визуально объединяющий боковое остекление с дверью багажника.
Гамма двигателей нового «Соула» состоит из двухлитрового «атмосферника» мощностью 149 лошадиных сил и 179 Нм крутящего момента. Он может быть сопряжен с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT с адаптивной логикой переключения и звукоизолированным кожухом. Также кроссовер можно оснастить турбомотором 1.6 T-GDi от модели прошлого поколения, выдающим 204 лошадиные силы и 265 Нм момента. В пару ему предложат семиступенчатого «робота» с двумя сцеплениями.
В семействе Soul осталась версия с электрической силовой установкой. Такой автомобиль оснащен 204-сильным электромотором (395 Нм) и блоком батарей емкостью 64 киловатт-часа. Запас хода электрокроссовера не сообщается, но Kia Niro EV с аналогичной установкой проезжает до 484 километров в цикле WLTP.
Новое исполнения GT-Line предусматривает «спортивное» оформление передней и задней части, 18-дюймовые колеса, окрашенные в черный глянец корпуса боковых зеркал, отделку руля и селектора КПП кожей. Для «внедорожного» X-Line предложен обвес из некрашеного пластика по кругу, противотуманные фары, рейлинги и двухцветная окраска кузова за доплату.
В оснащение Kia Soul вошла фоновая подсветка салона с возможностью выбора «настроения», мультимедийная система с 10.25-дюймовым дисплеем, 8-дюймовый проекционный дисплей, аудиосистема Harman Kardon с 10 динамиками и сабвуфером, а также широкий перечень активных систем безопасности.