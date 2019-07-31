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13:01

Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России

Старт продаж новинки будет дан 1 августа

В российском представительстве Suzuki объявили начальную цену внедорожника Jimny: от 1 359 000 рублей. Полный прайс-лист будет опубликован в четверг, 1 августа, тогда же запустят и прием заказов на модель. По данным «Мотора», в топовой комплектации автомобиль будет стоить 1,5 миллиона рублей.

В нашей стране Jimny появится со 102-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.

В «базе» внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.

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В более полной комплектации, помимо всего перечисленного, Jimny получил переднюю светодиодную оптику с автоматическим корректором и омывателями, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигатор, круиз-контроль и пару розеток на 12 вольт.

Посмотрите, как новый Suzuki Jimny испытывают на бездорожье бок о бок с Mercedes-AMG G 63

Ожидается, что до автосалонов Suzuki Jimny доберется в начале осени. В разговоре с «Мотором» представитель бренда заявил, что модель вызвала ажиотаж – за новым «Джимни» уже выстроилась очередь.

Источник: www.facebook.com/SuzukiRussia