Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России

В нашей стране Jimny появится со 102-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.
В «базе» внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.
В более полной комплектации, помимо всего перечисленного, Jimny получил переднюю светодиодную оптику с автоматическим корректором и омывателями, климат-контроль, мультимедийную систему с возможностью подключения смартфона, навигатор, круиз-контроль и пару розеток на 12 вольт.
Ожидается, что до автосалонов Suzuki Jimny доберется в начале осени. В разговоре с «Мотором» представитель бренда заявил, что модель вызвала ажиотаж – за новым «Джимни» уже выстроилась очередь.