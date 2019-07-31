Suzuki назвала стоимость нового Jimny для России

В нашей стране Jimny появится со 102-сильным атмосферным бензиновым мотором объемом 1,5 литра, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» либо четырехдиапазонным «автоматом» и системой полного привода с жестким подключением передней оси.

В «базе» внедорожник укомплектован антиблокировочной системой тормозов и системой стабилизации, помощником при старте на подъеме и спуске с горы, функцией контроля давления в шинах и помощи при экстренном торможении, а также системой ЭРА-ГЛОНАСС.