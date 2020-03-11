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10:49

В России сертифицировали новый Toyota Highlander

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства, выданное на внедорожник нового поколения

Toyota Highlander нового поколения в США
Компания Toyota получила ОТТС на Highlander нового поколения – сертификационный документ со спецификациями модели опубликован в открытой базе Росстандарта. На российском рынке новинку предложат с 3,5-литровым «атмосферником», полным приводом и восьмиступенчатым «автоматом».

Toyota Highlander сменил поколение в прошлом году и недавно появился на рынке США. Внедорожник для Северной Америки отличается от версии, сертифицированной в России. Например, американский вариант имеет посадочную формулу 2+3+3, а российский – 2+3+2. Различается и длина: в ОТТС указано, что она составляет 4 966 миллиметров, в то время как американцам продают 4 950-миллиметровый Highlander. И, наконец, атмосферный двигатель дефорсировали с 299 лошадиных сил до более выгодных с точки зрения транспортного налога 249 сил.

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Из документа следует, что в список оснащения Highlander войдут климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости, распределения тормозного усилия, помощи при экстренном торможении, пробуксовке и подъеме на склоне.

Сроки появления нового Highlander в России пока не названы. Внедорожник актуального поколения можно купить за 3,5 миллиона рублей. Он доступен с 3,5-литровым бензиновым двигателем и полным приводом с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2019 году российские дилеры реализовали 1035 экземпляров Highlander, а еще 259 внедорожников продали в январе-феврале 2020 года.

Источник: Росстандарт