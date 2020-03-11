В России сертифицировали новый Toyota Highlander

Из документа следует, что в список оснащения Highlander войдут климат-контроль, системы мониторинга давления воздуха в шинах, контроля устойчивости, распределения тормозного усилия, помощи при экстренном торможении, пробуксовке и подъеме на склоне.

Сроки появления нового Highlander в России пока не названы. Внедорожник актуального поколения можно купить за 3,5 миллиона рублей. Он доступен с 3,5-литровым бензиновым двигателем и полным приводом с интеллектуальной системой активного распределения крутящего момента.