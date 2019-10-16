Самая маленькая модель Toyota сменила поколение

Новинка оказалась на 40 миллиметров ниже, чем предыдущий Yaris, и незначительно короче, при этом колесная база увеличилась на 55 миллиметров, а ширина – на 50 миллиметров. Это позволило увеличить свободное пространство в салоне. Другие отличия от хэтчбека прошлого поколения – укороченные свесы, более низкий центр тяжести и меньший вес (-20 килограммов).
В состав гибридной установки THS II входят бензиновый трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра и электромотор. Пока известна только отдача последнего – 80 лошадиных сил. Суммарную мощность в компании не объявили, но намекнули, что она возрастет примерно на 15 процентов относительно прошлого гибрида. Гибрид может иметь передний или электрический полный привод E-Four.
Остальные силовые агрегаты — это литровый мотор, работающий в паре с вариатором Super CVT-i, и трехцилиндровый двигатель 1.5 семейства Dynamic Force, который можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» или вариатором Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей. «Ярисы» с такой коробкой предлагаются как с передним, так и с полным приводом.
В списке оснащения указаны проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем.
По оценкам Toyota, именно гибридная модификация станет драйвером продаж – такую версию будут выбирать 80 процентов покупателей. Потому именно она и заявлена на старте, а бензиновые варианты с двигателями 1.0 и 1.5 появятся у дилеров только через год.
На домашнем рынке Yaris поступит в продажу в феврале 2020 года, цены объявят ближе к дате.