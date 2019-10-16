Самая маленькая модель Toyota сменила поколение

Остальные силовые агрегаты — это литровый мотор, работающий в паре с вариатором Super CVT-i, и трехцилиндровый двигатель 1.5 семейства Dynamic Force, который можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» или вариатором Direct Shift-CVT с механической стартовой передачей. «Ярисы» с такой коробкой предлагаются как с передним, так и с полным приводом.

В списке оснащения указаны проекционный дисплей, акустическая система JBL, беспроводная зарядка и мультимедийная система Toyota Touch с сенсорным дисплеем.