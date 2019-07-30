В Россию привезут новый китайский пикап Foton

Как рассказали изданию «Китайские автомобили» в представительстве марки, сейчас у Tunland «идут испытания на соответствие евростандартам». Как только пикап получит нужные сертификаты, компания сможет предоставить более точную информацию о сроках появления и ценах.

У нового пикапа будет такая же силовая установка, как и у прошлой версии — 2,8-литровый турбомотор, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Помимо бензиновой версии будет еще дизельная.