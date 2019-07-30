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15:13

В Россию привезут новый китайский пикап Foton

Сейчас модель проходит последние испытания для сертификации

В ближайшее время на российском рынке появится новое поколение пикапа Tunland от китайской компании Foton. Пока что точной информации о сроках появления новинки нет — сейчас модель проходит тесты на соответствие стандартам.

Как рассказали изданию «Китайские автомобили» в представительстве марки, сейчас у Tunland «идут испытания на соответствие евростандартам». Как только пикап получит нужные сертификаты, компания сможет предоставить более точную информацию о сроках появления и ценах.

У нового пикапа будет такая же силовая установка, как и у прошлой версии — 2,8-литровый турбомотор, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Помимо бензиновой версии будет еще дизельная.

Привод у новых пикапов будет задний с возможностью подключить полный. В списке опций ожидаются передние противотуманные фары, задний парктроник, датчик контроля давления в шинах и кондиционер. Кроме того, ожидается, что Tunland обзаведется мультимедийной системой с сенсорным тачскрином — ранее все управление осуществлялось на кнопках.

В прошлом году Foton запустил производство пикапов на территории России. Тогда на конвейер встал рестайлинговый вариант с новыми бамперами, решеткой радиатора и фарами. Российская версия комплектуется бензиновым мотором объемом 2,4 литра и мощностью 163 лошадиные силы, а также 2,8-литровым дизелем Cummins. Оба мотора работают в паре с «механикой». Доступны как заднеприводные модификации, так и версии с приводом на все четыре колеса.