Dodge возродит суперкар Viper. Но без мотора V10

Компания Dodge планирует возродить суперкар Viper, сообщает издание Car and Driver. По предварительой информации, впервые предвестника новой модели покажут на Детройтском автосалоне в 2019 году, однако на дорогах машина появится не ранее 2020-2021 года.

Будущий Dodge Viper будет построен на новой пространственной архитектуре с широким применением алюминия и углепластика. Он сохранит классические пропорции и сначала выйдет в кузове «родстер». При этом суперкар лишится главного элемента машин предыдущих поколений — V-образного десятицилиндрового двигателя.

Место V10 займет атмосферная «восьмерка», отдача который предположительно составит 557 лошадиных сил. Еще одним агрегатом может стать двигатель Hellcat V8 второго поколения — отдача такого мотора составит 710 лошадиных сил. В качестве коробки передач рассматривается только «механика».

Dodge Viper ACR. Под капотом у него установлен 8,4-литровый V10, отдача которого составляет 654 силы и 814 Нм момента. До «сотни» Viper ACR разгоняется за 3,4 секунды.

Ожидается, что цена суперкара нового поколения составит около 90 тысяч долларов (5,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Последний Dodge Viper пятого поклонения сошел с конвейера завода в Детройте 17 августа прошлого года. Машину сначала выставили в музее марки, а позднее продали на аукционе. Причиной прекращения производства стали новые правила безопасности, требующее оснащать все автомобили боковыми шторками. Для «Вайпера» это невозможно сделать технологически.