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14:25

Новый Audi A6 allroad стал мягким гибридом

Представлена модель четвертого поколения

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 allroad четвертого поколения. Новинка уже в базе получила адаптивную пневмоподвеску с особыми калибровками и несколько ездовых профилей, от которых зависит дорожный просвет автомобиля.

Главное визуальное отличие A6 allroad от обычного A6 Avant — пластиковый обвес по периметру автомобиля. Колесные арки изначально выкрашены в серый, но за доплату могут быть выполнены в цвет кузова или окрашены в глянцевый черный цвет. Решетка радиатора с алюминиевыми вертикальными прутьями — как у последних кроссоверов Audi. Отделка сидений может быть комбинированной (ткань/кожа) или из перфорированной кожи Valcona.

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Стандартный дорожный просвет Audi A6 allroad составляет 139 миллиметров. В режиме Offroad на скорости до 80 километров в час кузов приподнимается еще на 30 миллиметров, а при достижении 120 километров в час опускается до 124 миллиметров. Максимальные для универсала 184 миллиметра доступны только в режиме Lift на скорости до 35 километров в час. Дополнительно A6 allroad укомплектован «внедорожными» системами помощи при спуске и контроля наклона кузова в продольном и поперечном направлениях.

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Под капотом — только трехлитровый дизель с тремя вариантами форсировки и гибридной надстройкой в виде стартер-генератора с ременным приводом и 48-вольтовой батареи. Версия 45 TDI выдает 231 силу (500 Нм момента), 50 TDI — 286 сил (620 Нм момента), 55 TDI — 349 сил и 700 Нм момента. Все агрегаты совмещены с восьмидиапазонным «автоматом» и полным приводом. За доплату доступны активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

Продажи нового Audi A6 allroad в Германии и других европейских странах начнутся в этом месяце. Цена — от 61 500 евро (4,5 миллиона рублей по текущему курсу).

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