Новый Audi A6 allroad стал мягким гибридом

Стандартный дорожный просвет Audi A6 allroad составляет 139 миллиметров. В режиме Offroad на скорости до 80 километров в час кузов приподнимается еще на 30 миллиметров, а при достижении 120 километров в час опускается до 124 миллиметров. Максимальные для универсала 184 миллиметра доступны только в режиме Lift на скорости до 35 километров в час. Дополнительно A6 allroad укомплектован «внедорожными» системами помощи при спуске и контроля наклона кузова в продольном и поперечном направлениях.