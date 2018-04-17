Mercedes-Benz назвал российские цены на новый A-Class

Компания Mercedes-Benz назвала российские цены на хэтчбек A-Class нового поколения. Модель доступна только с одним двигателем и в четырех комплектация по цене от 1 720 000 рублей.

Сначала в России будет доступен только Mercedes A 200 со 163-сильной «турбочетверкой» объемом 1,3 литра, сочетающейся с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Хэтчбек с такой силовой установкой может разгоняться до «сотни» за восемь секунд. Максимальная скорость составляет 225 километров в час.

Цены на Mercedes-Benz A-Class

Комплектация Цена (рублей) Comfort 1 720 000 Style 1 890 000 Progressive 2 010 000 Sport 2 120 000

В список оснащения начальной комплектации Comfort войдет климат-контроль, галогеновые фары, 16-дюймовые стальные колесные диски, обивка сидений тканью, датчики света, дождя, а также навигационная система.

Старшим версиям полагается отделка салона искусственной кожей, комфортные или спортивные кресла с интегрированными подголовниками, 18-дюймовые колесные диски, 10-дюймовая цифровая приборная панель и центральный дисплей.

За доплату в 78 тысяч рублей предлагаются светодиодные фары, за 31.5 тысячи – камера заднего вида, а за 554 тысячи – спецверсия Edition 1 с особым оформлением экстерьера и салона.

Дилеры Mercedes-Benz уже начали принимать заказы на новый A-Class. Первые машины появятся в салонах летом. Позже, как ожидается, линейка расширится за счет полноприводной модификации со 190-сильным двигателем.

Среди конкурентов нового Mercedes-Benz A-Class в России: BMW 118i (от 1 550 000 рублей), Audi A3 Sportback c 1.4 TFSI (от 1 689 000 рублей) и Infiniti Q30, оснащенный 1,6-литровым турбомотором мощностью 149 сил (от 1 769 900 рублей).

Mercedes-Benz A-Class четвертого поколения дебютировал в феврале текущего года. Хэтчбек получил не только новый дизайн, но и продвинутые системы безопасности, адаптированные для него от старших моделей. Гамма моторов, помимо турбомотора 1.3, включает 225-сильный бензиновый агрегат 2.0 и дизель 1.6 мощностью 116 сил.