Acura RDX получит турбомотор от «Аккорда» и уникальную платформу

Компания Acura на автосалоне в Детройте представила прототип кроссовера RDX нового поколения. Эти изменения производитель называет самой масштабной модернизацией модели за последнее десятилетие. Вседорожник получит новый турбомотор и систему полного привода с контролем вектора тяги.

В основе вседорожника лежит новая платформа, которую планируется использовать только на автомобилях Acura. У RDX третьего поколения шире колея и на 63,5 миллиметра длиннее колесная база (2748 миллиметров) по сравнению с предшественником. Других данных о шасси автопроизводитель пока не привел.

Кроссовер будет оснащаться двухлитровой «турбочетверкой» от Honda Accord нового поколения. На седане такой агрегат выдает 252 лошадиные силы и 369 Нм крутящего момента. По информации издания Autoblog, отдача мотора на RDX будет увеличена, однако на сколько именно, пока неизвестно. Двигатель будет сочетаться с 10-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Acura RDX следующего поколения будет комплектоваться модернизированной системой полного привода SH-AWD с управляемым вектором тяги и новым задним дифференциалом, который способен перерабатывать на 150 процентов больше крутящего момента, чем прежде.

В оснащение RDX войдет светодиодная оптика, адаптивная подвеска с четырьмя режимами работы, панорамная крыша, сиденья с электрорегулировками в 16 направлениях, мультимедийная система на базе Android с 10,2-дюймовым экраном и возможность голосового управления, а также проекционный дисплей.

От концепта Acura Precision Cockpit RDX нового поколения получил парящую центральную консоль, более компактный руль и декоративные панели из полированного алюминия и оливкового ясеня.

Acura RDX второго поколения.

Acura RDX текущего поколения — один из бестселлеров марки на американском рынке: за 2017 год было продано 51 295 экземпляров. Вседорожник комплектуется 3,5-литровым атмосферным двигателем V6 мощностью 283 лошадиные силы (342 Нм) и шестиступенчатым «автоматом». В России Acura RDX не продается с весны 2016 года.

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