Новая Acura RDX: самая масштабная модернизация за 10 лет

Компания Acura показала тизер прототипа кроссовера RDX следующего поколения. Премьера автомобиля состоится в середине января на моторшоу в Детройте.

Будущий вседорожник впервые для марки будет полностью разработан в США – производитель называет его крупнейшей модернизацией модели Acura за последнее десятилетие.

Кроссовер построят на новой платформе, которую планируется использовать исключительно на автомобилях Acura, а дизайн выполнят в стилистике концепт-кара Precision, дебютировавшего в 2016 году. В духе этого же прототипа внешность уже поменяли флагманскому седану RLX, кроссоверу MDX и четырехдверке TLX.

Интерьер также полностью поменяется. То, каким он станет, компания показывала на концепте Acura Precision Cockpit. Ожидается, что машина получит электронную приборную панель, мультимедийную систему, в которой полностью поменяется программное обеспечение, тачпад на центральном тоннеле.

Нынешний кроссовер Acura RDX, который является бестселлером марки в сегменте, сейчас стоит в США от 35,8 тысячи долларов. В России марка не представлена с весны 2016 года.