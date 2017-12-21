У кроссовера полностью изменится дизайн и интерьер

Пульс

Новая Acura RDX: самая масштабная модернизация за 10 лет

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21 декабря 2017

Компания Acura показала тизер прототипа кроссовера RDX следующего поколения. Премьера автомобиля состоится в середине января на моторшоу в Детройте.

[Любимые автомобили американских богачей](https://motor.ru/articles/americasrich.htm)

Любимые автомобили американских богачей

Будущий вседорожник впервые для марки будет полностью разработан в США – производитель называет его крупнейшей модернизацией модели Acura за последнее десятилетие.

Кроссовер построят на новой платформе, которую планируется использовать исключительно на автомобилях Acura, а дизайн выполнят в стилистике концепт-кара Precision, дебютировавшего в 2016 году. В духе этого же прототипа внешность уже поменяли флагманскому седану RLX, кроссоверу MDX и четырехдверке TLX.

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Интерьер также полностью поменяется. То, каким он станет, компания показывала на концепте Acura Precision Cockpit. Ожидается, что машина получит электронную приборную панель, мультимедийную систему, в которой полностью поменяется программное обеспечение, тачпад на центральном тоннеле.

Нынешний кроссовер Acura RDX, который является бестселлером марки в сегменте, сейчас стоит в США от 35,8 тысячи долларов. В России марка не представлена с весны 2016 года.

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Теги:
AcuraRDXКроссоверы
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