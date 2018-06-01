Компания выпустит к 2022 году семь новых моделей

Пульс

Alfa Romeo возродит спорткары GTV и 8C: первые изображения и подробности

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1 июня 2018

Компания Alfa Romeo к концу 2022 года выпустит на рынок семь новых моделей, из которых две – спорткары. Одним из этих автомобилей станет 600-сильный суперкар, который получит легендарное имя GTV. Об этом было объявлено в пятницу, 1 июня, на пресс-конференции группы Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

[Alfa Romeo, Porsche и другие машины с кузовом, о которых можно только мечтать](https://motor.ru/selector/fakepickups.htm)

Alfa Romeo, Porsche и другие машины с кузовом, о которых можно только мечтать

Alfa Romeo GTV будет представлять собой четырехместное полноприводное спорткупе с электромотором, который сможет помогать автомобилю при ускорении. Информации о новинке пока мало, но в компании уточнили, что распределение массы по осям будет идеальным – 50:50.

Вторым спорткаром «Альфы» окажется суперкар 8С. Это будет 700-сильный гибридный суперкар с карбоновым шасси, установленным посередине твин-турбо двигателем и электромотором на передней оси. С нуля до ста километров в час такой автомобиль сможет ускоряться менее чем за три секунды.

Тизер новой Alfa Romeo 8C

Тизер новой Alfa Romeo 8C

Помимо этого, итальянский производитель намерен заменить все дизели гибридными силовыми установками, включая агрегаты с возможностью подзарядки от бытовой электросети. При этом каждая модель «Альфы» получит электрифицированную модификацию.

Весь будущий модельный ряд Alfa Romeo

Весь будущий модельный ряд Alfa Romeo

В будущем у машин марки также появятся системы автономного управления: второго (не позволяет водителю надолго отвлекаться от управления, разрешая лишь ненадолго снимать руки с руля) и третьего уровня автономности (электроника полностью заведует управлением на магистралях и шоссе). Продажи автомобилей в мире «Альфа» планирует увеличить до 400 тысяч машин в год.

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Заглавное фото -- тизер Alfa Romeo GTV