Раскрыт новый Audi Q3

Компания Audi представила кроссовер Q3 второго поколения. Модель получила полностью новый дизайн экстерьера и салона, стала больше и просторнее, а также обзавелась продвинутой электроникой вроде 12,3-дюймовой виртуальной панели приборов.

Габаритная длина новинки, построенной на модульной платформе MQB, составляет 4485 миллиметров, ширина – 1856 миллиметров, высота – 1585 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2680 миллиметров. Таким образом вседорожник стал на 97 миллиметров длиннее, на 25 миллиметров шире и на пять миллиметров ниже предшественника. Расстояние между осями увеличилось на 77 миллиметров. Это позволило сделать второй ряд кресел просторнее, как в запасе места в ногах, так и над головой.

Задние сиденья можно сдвигать вперед-назад на 150 миллиметров, а спинки регулировать в семи положениях. Объем багажника при сдвинутых вперед креслах составляет 675 литров, а при сложенных – 1525 литров. Дверца багажника оснащается электроприводом и может открываться бесконтактно.

Кроссовер будет предлагаться с четырьмя двигателями – тремя бензиновыми и одним дизельным. Базовый – это 1,5-литровая «четверка» TFSI мощностью 150 лошадиных сил, оснащенный системой отключения половины цилиндров при небольших нагрузках. Также для модели доступны двухлитровые агрегаты, выдающие 190 и 230 сил. Двухлитровый мотор на «тяжелом топливе» развивает 150 сил.

Все модификации (кроме базовой) оснащаются полным приводом и семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

Новый Audi Q3 будет предлагаться с электронной панелью приборов диагональю 10,25 или 12,3 (за доплату) дюймов, мультимедийной системой с экраном размером от 8,8 до 10,1 дюйма, индукционной зарядкой для смартфона, двумя USB-портами (один из которых Type-C), 680-ваттной аудиосистемой Bang & Olufsen с 15 динамиками, автопарковщиком, системой кругового обзора, адаптивным круизом, LED-фарами и адаптивной подвеской.

Первой на рынок выйдет модель в специальной «стартовой» модификации. Она получит обвес S linе, спортивную подвеску, 20-дюймовые колеса, матричные светодиодные фары и черную решетку радиатора. В салоне такой машины появятся спортивные кресла, обшитые алькантарой. Такая машина будет доступна только в сером или оранжевом цвете.

Новинку будут собирать в Венгрии. Продажи в Европе начнутся в ноябре.