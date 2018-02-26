Новый Toyota Auris получит двухлитровый двигатель

Компания Toyota представит на автосалоне в Женеве хэтчбек Auris следующего поколения. Одновременно с моделью дебютирует новый силовой агрегат — двухлитровая «четверка» семейства Dynamic Force Engines с термической эффективностью 40 и 41 процент (в составе гибридной силовой установки).

Новый Toyota Auris получит более динамичный дизайн экстерьера, светодиодные фары и задние фонари. Гамма двигателей хэтчбека пополнится гибридным агрегатом на базе 2,0-литрового мотора, при разработке которого использовали технологии гибрида Prius последнего поколения. По словам компании, силовая установка будет отличаться «линейными характеристиками ускорения и превосходной топливной эффективностью».

Отдача нового двухлитрового мотора составит 171 лошадиную силу и 205 Нм крутящего момента, в составе гибридной установки — 146 сил и 180 Нм момента.

Гамма двигателей Toyota Auris текущего поколения состоит из 1,2-литрового турбомотора (116 сил), агрегатов объемом 1,33 литра (99) и 1,6 литра (132), дизелей объемом 1,4 и 1,6 литра (90 и 132 лошадиные силы соответственно), а также гибридной установки на базе бензинового мотора объемом 1,8 литра мощностью 136 сил.

В России Toyota Auris не продается с 2016 года.

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