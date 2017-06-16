Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории

Дизельный 1,6-литровый мотор выдает 80 и 95 сил. Также на некотрых рынках Polo будут продавать с 90-сильным мотором на газе. В зависимости от двигателя будут доступны пяти- и шестиступенчатая «механика», а также семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

Для новинки предусмотрено шесть модификаций: привычные Trendline, Comfortline и Highline, «оспортивленная» R-Line и «заряженная» GTI, а также новая версия Beats с 300-ваттной аудиосистемой, одобренной лично Dr Dre.