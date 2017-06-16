Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в истории

Volkswagen Polo сменил платформу и стал самым большим в историиХэтчбек нового поколения получил электронную приборку и LED-фары
Компания Volkswagen представила хэтчбек Polo шестого поколения – самый большой в истории в модели. Новинка сменила платформу и обзавелась новой электроникой, включая полностью цифровую приборную панель, адаптивный круиз-контроль и светодиодные фары головного света.
Хэтчбек построен на модульной платформе MQB A0, которая уже используется для Seat Ibiza нового поколения, и теперь будет только пятидверным (трехдверку убрали из гаммы из-за низкого спроса на подобные машины). Габаритная длина «Поло» составляет 4053 миллиметра, ширина – 1751 миллиметр, высота – 1446 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2564 миллиметров.
Таким образом, автомобиль оказался на 81 миллиметр длиннее предшественника и на 69 миллиметров шире. Высота осталась прежней, однако расстояние между осями стало больше на 94 миллиметра. Также на 62 миллиметра выросла передняя колея и на 49 миллиметров – задняя. Объем багажника увеличился с 280 до 351 литра.
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Хэтчбек будет предлагаться с четырьмя бензиновыми моторами и одним дизелем. В линейку первых из них войдут трехцилиндровые литровые моторы, доступные в атмосферном и турбированном вариантах (по две версии каждого: 65,75 и 95,115 сил соответственно), 1,5-литровая «четверка» мощностью 150 сил и 200-сильный 2,0-литровый агрегат, предназначенный для «заряженной» модификации GTI.
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Дизельный 1,6-литровый мотор выдает 80 и 95 сил. Также на некотрых рынках Polo будут продавать с 90-сильным мотором на газе. В зависимости от двигателя будут доступны пяти- и шестиступенчатая «механика», а также семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.
Для новинки предусмотрено шесть модификаций: привычные Trendline, Comfortline и Highline, «оспортивленная» R-Line и «заряженная» GTI, а также новая версия Beats с 300-ваттной аудиосистемой, одобренной лично Dr Dre.
Покупатель сможет выбрать из 14 цветов окраски кузова, 12 вариантов колесных дисков, 13 вариантов оформления передней панели и 11 вариантов отделок сидений.
В оснащение модели войдет электронная приборная панель, мультимедийные комплексы с экранами от 6,5 до 8 дюймов, панорамная стеклянная крыша (самая большая в классе), светодиодная светотехника, беспроводная зарядка для смартфона, климат-контроль с датчиком влажности и антиаллергенным фильтром, спортивная подвеска с регулируемыми амортизаторами, адаптивный криуз, автопарковщик, система слежения за мертвыми зонами.
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В Германии цены на «Поло» начинаются от 12 975 евро. Заказы начнут принимать осенью. Первые клиенты получат машины в январе 2018 года.