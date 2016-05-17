Мощнейшая «копейка» BMW стала мощнее

Мощнейшая «копейка» BMW стала мощнееПредставлены новые версии 1-Series и 2-Series
Компания BMW представила новые модификации хэтчбеков 1-Series, а также купе и кабриолета 2-Series — M140i и M240i соответственно. Эти версии, появление которых в продаже запланировано на июль 2016 года, получили новый шестицилиндровый турбированный двигатель.
Отдача агрегата на M140i и M240i составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Это на 14 сил и 50 Нм больше по сравнению с «шестеркой», которая сейчас используется на M135i и M235i.
Новый двигатель получил алюминиевый картер и головку блока цилиндров, а также бездросельную систему впуска Valvetronic последнего поколения. Помимо этого, у моделей изменилась звукоизоляция, благодаря чему «фирменный звук стал еще богаче».
Мотор, как и прежде, сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмидиапазонным «автоматом». Новинки BMW будут предлагаться как с задним, так и с полным приводом xDrive. В последнем случае автоматическая коробка передач является стандартным оснащением.
Динамические характеристики M140i и M240i
|Версия
|Коробка передач
|Тип привода
|0-100 км/ч, сек.
|M140i, 3 двери
|МКП
|задний
|4,8
|M140i, 5 дверей
|МКП
|задний
|4,8
|M140i, 3 двери
|АКП
|задний
|4,6
|M140i, 5 дверей
|АКП
|задний
|4,6
|M140i, 3 двери
|АКП
|полный
|4,4
|M140i, 5 дверей
|АКП
|полный
|4,4
|M240i
|МКП
|задний
|4,8
|M240i
|АКП
|задний
|4,6
|M240i
|АКП
|полный
|4,4
|M240i Convertible
|МКП
|задний
|4,9
|M240i Convertible
|АКП
|задний
|4,7
|M240i Convertible
|АКП
|полный
|4,6
На российском рынке сейчас представлены и BMW M135i, и M235i. Стоимость хэтчбека составляет 2 миллиона 630 тысяч рублей, а купе — 2 миллиона 570 тысяч рублей (2 миллиона 810 тысяч рублей стоит модификация с полным приводом).