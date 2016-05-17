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Опубликовано 17 мая 2016, 10:46
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Мощнейшая «копейка» BMW стала мощнее

Представлены новые версии 1-Series и 2-Series
Компания BMW представила новые модификации хэтчбека 1-Series и купе 2-Series — M140i и M240i соответственно. Модели оснастили новым шестицилиндровым двигателем, отдача которого составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента.
BMW M140i
BMW M140i
© BMW Group
Редакция «Мотора»

Компания BMW представила новые модификации хэтчбеков 1-Series, а также купе и кабриолета 2-Series — M140i и M240i соответственно. Эти версии, появление которых в продаже запланировано на июль 2016 года, получили новый шестицилиндровый турбированный двигатель.

Отдача агрегата на M140i и M240i составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Это на 14 сил и 50 Нм больше по сравнению с «шестеркой», которая сейчас используется на M135i и M235i.

BMW M240i Coupe

© BMW Group

Новый двигатель получил алюминиевый картер и головку блока цилиндров, а также бездросельную систему впуска Valvetronic последнего поколения. Помимо этого, у моделей изменилась звукоизоляция, благодаря чему «фирменный звук стал еще богаче».

Мотор, как и прежде, сочетается либо с шестиступенчатой механической коробкой передач, либо с восьмидиапазонным «автоматом». Новинки BMW будут предлагаться как с задним, так и с полным приводом xDrive. В последнем случае автоматическая коробка передач является стандартным оснащением.

Динамические характеристики M140i и M240i

ВерсияКоробка передачТип привода0-100 км/ч, сек.
M140i, 3 двериМКПзадний4,8
M140i, 5 дверейМКПзадний4,8
M140i, 3 двериАКПзадний4,6
M140i, 5 дверейАКПзадний4,6
M140i, 3 двериАКПполный4,4
M140i, 5 дверейАКПполный4,4
M240iМКПзадний4,8
M240iАКПзадний4,6
M240iАКПполный4,4
M240i ConvertibleМКПзадний4,9
M240i ConvertibleАКПзадний4,7
M240i ConvertibleАКПполный4,6

На российском рынке сейчас представлены и BMW M135i, и M235i. Стоимость хэтчбека составляет 2 миллиона 630 тысяч рублей, а купе — 2 миллиона 570 тысяч рублей (2 миллиона 810 тысяч рублей стоит модификация с полным приводом).

Источник:BMW Group
Автор:Редакция «Мотора»
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