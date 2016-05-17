Мощнейшая «копейка» BMW стала мощнее

Компания BMW представила новые модификации хэтчбеков 1-Series, а также купе и кабриолета 2-Series — M140i и M240i соответственно. Эти версии, появление которых в продаже запланировано на июль 2016 года, получили новый шестицилиндровый турбированный двигатель.

Отдача агрегата на M140i и M240i составляет 340 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Это на 14 сил и 50 Нм больше по сравнению с «шестеркой», которая сейчас используется на M135i и M235i.