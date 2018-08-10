Компания анонсировала новую модель с мотором V8

Пульс

Производитель гоночных внедорожников Bowler выпустит дорожную модель

Ce0180bb1d496699427cfeeab5c1afb5945182e7
10 августа 2018

Британская компания Bowler, занимающаяся постройкой гоночных внедорожников, анонсировала выпуск новой дорожной модели. Машину построят на базе Land Rover Defender и оснастят V-образной «восьмеркой» мощностью более 400 лошадиных сил. В основе новинки будет лежат шасси собственной разработки Bowler — Cross Sector Platform (CSP).

[Самые жуткие варианты тюнинга автомобилей Land Rover](https://motor.ru/selector/strashnyerr.htm)

Самые жуткие варианты тюнинга автомобилей Land Rover

О новой машине пока ничего не известно. На тизере видно, что Defender получит светодиодную оптику и расширители колесных арок. Платформа CSP состоит из унифицированных модельных подсистем и компонентов, что позволяет использовать общую архитектуру для постройки различных автомобилей. В том числе, с колесной формулой 6x6.

Первой машиной, построенной на новой платформе, стал прототип CSP Concept Vehicle. С его помощью компания продемонстрировала, что транспортные средства на «тележке» CSP можно использоваться для обслуживания сил правопорядка, отрядов пограничного и таможенного контроля, перевозки персонала, а также для исследовательских и гуманитарных миссий.

Последний проект Bowler — пикап Bulldog.

В 2013 году Bowler Motorsport основала гоночную моносерию для внедорожников, в которой участвуют короткобазные Land Rover Defender 90, оснащенные модернизированным 2,2-литровым четырехцилиндровым дизелем.

Как переделывают культовый внедорожник Land Rover Defender

Самый интересный тюнинг для «Дефендера»

Теги:
Land RoverDefender
Новости по теме
25 июня 2018
Land Rover Defender из фильма о Джеймсе Бонде продадут за 20 миллионов рублей