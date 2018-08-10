Производитель гоночных внедорожников Bowler выпустит дорожную модель

Британская компания Bowler, занимающаяся постройкой гоночных внедорожников, анонсировала выпуск новой дорожной модели. Машину построят на базе Land Rover Defender и оснастят V-образной «восьмеркой» мощностью более 400 лошадиных сил. В основе новинки будет лежат шасси собственной разработки Bowler — Cross Sector Platform (CSP).

О новой машине пока ничего не известно. На тизере видно, что Defender получит светодиодную оптику и расширители колесных арок. Платформа CSP состоит из унифицированных модельных подсистем и компонентов, что позволяет использовать общую архитектуру для постройки различных автомобилей. В том числе, с колесной формулой 6x6.

Первой машиной, построенной на новой платформе, стал прототип CSP Concept Vehicle. С его помощью компания продемонстрировала, что транспортные средства на «тележке» CSP можно использоваться для обслуживания сил правопорядка, отрядов пограничного и таможенного контроля, перевозки персонала, а также для исследовательских и гуманитарных миссий.

Последний проект Bowler — пикап Bulldog.

В 2013 году Bowler Motorsport основала гоночную моносерию для внедорожников, в которой участвуют короткобазные Land Rover Defender 90, оснащенные модернизированным 2,2-литровым четырехцилиндровым дизелем.